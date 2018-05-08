Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Rakamlar Açıklandı: İYİ Parti MHP'yi İkiye Katladı

Milletvekilliği aday adaylık başvuruları sayısına bakıldığında İYİ Parti, MHP'yi geçti. Öte yandan İYİ Parti gelirlerde MHP'yi ikiye katladı.

banner396

Rakamlar Açıklandı: İYİ Parti MHP'yi İkiye Katladı

Milletvekilliği aday adaylık başvuruları sayısına bakıldığında İYİ Parti, MHP'yi geçti. Öte yandan İYİ Parti gelirlerde MHP'yi ikiye katladı.

08 Mayıs 2018 Salı 14:32
Rakamlar Açıklandı: İYİ Parti MHP'yi İkiye Katladı

İnternethaber. com sitesinde yer alan haberde İYİ Partinin gelirlerde MHP'yi aktardığına göre, yapılan anketlerde İYİ Parti'nin oy oranı MHP'nin oy oranından yüksek çıkarken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kızdıracak bir sonuç daha ortaya çıktı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Genel Başkanı Meral Akşener olan İYİ Parti, milletvekilliği başvurusunda da  Devlet Bahçeli'nin Genel Başkanı olduğu MHP'yi geride bıraktı.

Habere göre, İYİ Parti'den milletvekili aday adaylığı için başvuranların sayısı, MHP'den aday adayı olanları geçti. 24 Haziran seçimleri için MHP'ye 1810 kişi milletvekili aday adaylığı için başvurusunu yaptı.

İYİ PARTİ 2511 BAŞVURU

İYİ Parti'den 1milletvekili aday adaylığı başvurusu yapanların sayısı ise 2511 kişi oldu. Bu sayının detaylarına bakıldığında İYİ Parti adaylık başvurusu yapan erkeklerden 5000, kadın ve 25 yaş altı gençlerden 2500, engelli adaylardan 1000 lira alırken gazilerden ücret almadı.

MHP'DE ADAY ADAYLIĞI ÜCRETİ 2500 TL

MHP ise hiçbir ayrıma gitmeden başvuru yapan tüm adaylardan 2500 lira aldı.

Bu durumda İYİ Parti aday adaylarından elde ettiği gelir de MHP'nin elde ettiği geliri neredeyse ikiye katladı.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaHaberIyi PartiMhp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Flaş: Muharrem İnce'den Erdoğan Hakkında Flaş Yorum
Flaş: Muharrem İnce'den Erdoğan Hakkında Flaş Yorum
Erdoğan Üstü Kapalı Şekilde Abdullah Gül'ü Eleştirdi
Erdoğan Üstü Kapalı Şekilde Abdullah Gül'ü Eleştirdi
Erdoğan'dan CHP Yorumu: "Çıldırtmadılar ..."
Erdoğan'dan CHP Yorumu: "Çıldırtmadılar ..."

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim