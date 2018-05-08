Rakamlar Açıklandı: İYİ Parti MHP'yi İkiye Katladı

İnternethaber. com sitesinde yer alan haberde İYİ Partinin gelirlerde MHP'yi aktardığına göre, yapılan anketlerde İYİ Parti'nin oy oranı MHP'nin oy oranından yüksek çıkarken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kızdıracak bir sonuç daha ortaya çıktı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Genel Başkanı Meral Akşener olan İYİ Parti, milletvekilliği başvurusunda da Devlet Bahçeli'nin Genel Başkanı olduğu MHP'yi geride bıraktı.

Habere göre, İYİ Parti'den milletvekili aday adaylığı için başvuranların sayısı, MHP'den aday adayı olanları geçti. 24 Haziran seçimleri için MHP'ye 1810 kişi milletvekili aday adaylığı için başvurusunu yaptı.

İYİ PARTİ 2511 BAŞVURU

İYİ Parti'den 1milletvekili aday adaylığı başvurusu yapanların sayısı ise 2511 kişi oldu. Bu sayının detaylarına bakıldığında İYİ Parti adaylık başvurusu yapan erkeklerden 5000, kadın ve 25 yaş altı gençlerden 2500, engelli adaylardan 1000 lira alırken gazilerden ücret almadı.

MHP'DE ADAY ADAYLIĞI ÜCRETİ 2500 TL

MHP ise hiçbir ayrıma gitmeden başvuru yapan tüm adaylardan 2500 lira aldı.

Bu durumda İYİ Parti aday adaylarından elde ettiği gelir de MHP'nin elde ettiği geliri neredeyse ikiye katladı.

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