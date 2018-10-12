Rahip Brunson kararını dünya böyle gördü!

Mahkeme terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla yargılanan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı rahip Andrew Brunson'a yaklaşık üç yıl hapis cezası verdi, fakat tutuklu olduğu süreyi göz önüne alarak tahliye etti. Kararın açıklanmasından sonra, dünya basını gelişmeyi 'son dakika' ile manşetlere taşıdı.

BBC

İngiliz menşeili yayıncı kuruluş BBC Brunson'ın salıverilme kararını manşetten verdi. Haberde Brunson terör örgütleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle suçlanırken. bu davanın Washington-Ankara ilişkilerini gerdiği ABD'nin yaptırımları sonucunda Türkiye'nin ekonomik kriz ile boğuştuğu vurgulandı.

Al Jazeera

Katar merkezli yayın kuruluşu Al Jazeera, rahibin suçlu bulunmasına rağmen salıverildiğini dikkat çekilirken, Papaz Brunson için ABD-Türkiye arasındaki diplomatik gerilimin 'kalbi' olduğu tanımını yaptı.

Reuters

Reuters'ın haberinde ise şu ifadelere yer verildi; "ABD'li Brunson'ın tutuklu olduğu süre göz önüne alınarak serbest bırakıldı, yurtdışı çıkış yasağı kaldırıldı" Brunson üzerindeki, ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağını kapsayan adli kontrol kararı da mahkeme tarafından kaldırıldı.

New York Times

ABD'nin en önemli gazetelerinden New York Times'ın internet sitesinde yer alan habere göre 24 aylık tutukluluğundan sonra alınan kararı Türkiye-ABD ilişkilerini yumuşatacak bir adım olarak tanımladı.

Washington Post

ABD'li Washington Post gazetesi ise Evanjelist rahip Brunson'ın Türkiye'deki darbe girişiminin ardından tutuklandığını söyledi. Öte yandan haberde tutuklama kararının ABD'deki tüm üst düzey yetkilileri alarma geçirdiği ve bu tutukluluğun iki ülke ilişkilerinde 'hassas bir nokta' olduğu ifadelerine yer verildi.

CNN

ABD'li CNN International haberinde savcılığın Brunson için 5 ila 10 yıl hapis cezası istemesine rağmen mahkemenin Brunson'a ilişkin 3 yıl bir ay hapis cezası verdiğine ve bu cezanın hapiste geçirdiği süreye sayıldığına dikkat çekildi.

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