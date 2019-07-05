Rafet Zeybek Orman İşçilerinin Sorunlarını gündeme getirdi!

Orman Genel Müdürlüğü’nün 9 bine yakın geçici orman işçisi için 5 ay 29 gün olan çalışma sürelerine ek olarak 4 aylık süre talebinin Hazine ve Maliye Baklanlığı tarafından kabul edilmemesini verdiği soru önergesinde gündeme taşıyan CHP’li Zeybek “Orman işçilerinin yangın mevsiminin başlaması ile çalışma sürelerinin uzatılmaması orman yangınlarında zafiyet yaratacaktır.” ifadesini kullandı.

“YANGINLA MÜCADELEDE ZAFİYET YARATIR.”

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Orman Genel Müdürlüğü’nün 4 aylık uzatma talep etmesine rağmen orman işçilerinin sürelerini uzatmaması, buna karşın sadece iki aylık bir uzatmanın kabul edilmesinin doğru olmadığını, sendika temsilcileri ve işçilerin talebinin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan CHP’li Zeybek, orman işçilerinin onarım, bakım, üretim dahil birçok çalışma alanında yıllardır tecrübe edindiğini, çalışma izinlerinin vakit kaybedilmeden 4 aya uzatılması gerektiğini belirtti.

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ayrıca soru önergesinde şu soruların;“Orman işçilerinin çalışma sürelerinin geçtiğimiz yıl, 4 ay uzatılmasına rağmen bu yıl hangi gerekçe ile uzatılmadığı ve bakanlığın personel eksikliğinden kaynaklı orman yangınlarına müdahalede oluşacak zafiyetin getirdiği zararın maddi ve manevi sorumluluğuna dair bilgisi olup olmadığının” cevaplanmasını istedi.

“ORMAN İŞÇİSİ ÜZERİNDEN TASARRUF OLMAZ.”

Çalışma sürelerinin uzatılmasını bekleyen orman işçilerinin halen canla başla, orman yangınlarına müdahale ederek ormanların korunmasında gösterdikleri fedakârlıkların göz önünde bulundurulmasını gerektiğini belirten CHP’li Zeybek, “Orman işçilerine bir an önce müjdeli haberin verilmesi gerekmektedir, işçilerin çalışma süresi üzerinden tasarruf sağlanmaz, bunun bedeli geri getiremeyeceğimiz ormanlar olur.” dedi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA