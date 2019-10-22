Putin'le Erdoğan, Suriye'nin kuzeyini görüşmek için Soçi'de bir araya geldi

Rusya lideri Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeleri, Kürt güçlerin, Türkiye'nin Suriye sınırları içerisinde kendi denetiminde olmasını istediği 'güvenli bölgeden' çekilmeleri için belirlenen sürenin dolacağı güne denk geliyor. Suriye'nin kuzeyindeki Kürt güçlerin 120 saat içerisinde sınırın 32 kilometre güneyine geri çekilmesini içeren bu anlaşmaya, Türkiye ile ABD varmıştı.

Rusya söz konusu anlaşmaya nasıl baktığına ilişkin doğrudan bir açıklama yapmış değil, ancak Kremlin yetkilileri sık sık Suriye'nin kuzeyine ilişkin pozisyonlarının değişmediğini söyledikleri demeçler veriyor. Rusya, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak istemekle haklı olduğunu, fakat bunun yolunun Ankara'nın Şam'la işbirliği yapmasından geçtiğini söylüyor. Ayrıca Suriye topraklarının her bir parçasının, Suriye hükümetinin kontrolünde olması gerektiğini belirtiyor.

Rus yetkililer bunu yaparken de sıklıkla Ankara ile Şam'ın 1998'de imzalamış olduğu Adana Mutabakatı'na gönderme yapıyorlar. Söz konusu mutabakatın Türk güçlerinin Suriye topraklarının sadece beş kilometre içerisine ve geçici olarak girmesine izin verdiğini belirtiyorlar. Bunun yanında, Türk ordusu şu yaklaşık 30 kilometre derinlikteki Menbiç'in hemen kuzeyinde mevzilenmiş durumda.

Soçi'deki buluşmadan kısa bir süre önce, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov söz konusu görüşmeden çıkabilecek sonuca ilişkin işaret olabilecek bir açıklamada bulundu. Lavrov tarafların istemesi halinde Adana Mutabakatı'nda birtakım değişiklikler yapılmasını destekleyeceklerini söyledi. Böyle bir şeyin gerçekleşebilmesi için Ankara ile Şam'ın temas kurması, dahası aynı masaya oturması gerekecek.

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