''Putin 15 Temmuz'da Erdoğan'a yardım önerdi''

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) adlı düşünce kuruluşunun üst düzey Türk kaynaklara dayandırdığı makalenin kaynak alındığı haberde, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 15 Temmuz’da Erdoğan’ı arayarak yakınlardaki bir Yunan adasında bulunan Rus özel güçlerinin yardımını önerdiği” ifadelerine yer verildi. Kathimerini’nin haberinde, “Yunanistan ve Rusya’nın özel güçlerin eğitimi için karşılıklı eğitim anlaşması olmadığı” belirtilirken, “Darbe girişim gecesi ve ertesi gün Rus güçlerinin Erdoğan’ın tatil yaptığı Marmaris’te olduğu, Rus güçlerinin Suriye’den dönen tank çıkarma gemisi ve Doğu Ege’ye doğru yol alan bir fırkateynde olduğu” iddia edildi.

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