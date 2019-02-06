Polislerin Sorunları Meclis Gündeminde!

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, emniyet mensuplarının fazla mesai, 3600 ek gösterge gibi çözülemeyen sorunlarını TBMM Genel Kurul’da dile getirdi. Tanal, “İktidar tarafından en çok seçim malzemesi yapılan, en çok umut verilip kandırılan meslek grubu olan, ekmeğini; hayatını tehlikeye atarak çıkaran polislerimiz, maddi ve manevi tatmine ulaşamadığı AKP iktidarında, en sıkıntılı dönemini yaşamaktadır” dedi.

TBMM Genel Kurulu’na polis yeleği, polis copu, polis rozeti, polis kelepçesi ile çıkan CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, polis malzemelerinin polislere ücretsiz bir şekilde verilmesi gerektiğini ifade etti. 3600 Ek göstergeleri, POLSAN ve ağır mesai şartlarını da kürsüde dile getiren Tanal, şunları söyledi:

“Ekmeğini, hayatını tehlikeye atarak çıkaran güvenlik güçlerimizin maddi ve manevi tatmine ulaşamadığı AKP iktidarında polis, adeta hükümetin güvenlik görevlileri haline getirilmiştir.

Olağanüstü hal dönemlerinde ailelerinin yüzünü görmeyen, günlerce eve uğramadan çalışan polislerimiz için mesai artık bir yaşam tarzı olmaktadır. Polisler ortalama ayda 240 saat çalışıyorlar. Polis memuru ayda 320 saat mesai yapmakta, ek görevler eklendiğinde bu süre 400 saate yaklaşmaktadır. Daha kötüsü, gecesi gündüzü birbirine karışmakta, aile ve sosyal çevreleri ile ilişkileri zayıflamaktadır. Polisin tüm sosyal ve aile yaşamını etkileyen çalışma koşulları ve aldıkları riskli görev ve sorumluluklar göz ardı edilmemelidir. Polis ne istiyor sorusunun cevabını somutlaştırmadan bu sorunu çözmek mümkün değildir. 25 yıl hizmet eden polisin en düşük devlet memuru ile aynı maaş üzerinden değil, meslekte aldığı maaş üzerinden emekli edilmesini istiyor. Polisin çalışma şartları amir ve müdürün iki dudağının arasında olmamalı, İkinci bir emir kavramı ortadan kaldırılmalı. Polisin de insan olduğu unutulmamalı. Liyakat usulünün yerle bir edildiği Emniyet Teşkilatında, başka bölümlerden mezun, mesleğini yapamamış, 6 aylık eğitimle komiser yardımcısı olanlar, işi bilmedikleri için polis memuruna mobinge varan uygulamalarda bulunuyor. Toplumun huzur ve güvenliğini emanet ettiğimiz polislerin hak ettikleri ücretlendirme için ek göstergelerinde bir düzenleme yapmak gerekmektedir. Polislerin en çok çözülmesini istediği sıkıntı ek gösterge sorunudur. Polis teşkilatında Lise mezunu polisler yok sayılmış, Mesleğe sonradan giren ve meslek içinde Yüksekokul ve üniversite mezunu olanlara ek göstergeleri 3000 yapılmıştır. Tahsil farkı gözetmeden ek göstergenin adil olarak Tıpkı Jandarma da olduğu gibi polisler arasında da ayrım yapılmadan verilmesi gerekmektedir.”

POLİS İLE JANDARMANIN ÖZLÜK HAKLARI EŞİTLENMELİ

“Polislerimiz, özlük haklarının Jandarmanın özlük haklarıyla eşitlenmesini bekliyor. Bundan tam 3 yıl önce, 27 Temmuz 2016’da 29 bin 783 sayılı Resmi Gazetede 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayınlanmış ve yürürlüğe girmişti. Kararnamenin 6. Maddesiyle Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı’na bağlanmıştı. Yine 668 sayılı KHK’nın 7. Maddesiyle de Jandarma Genel Komutanlığı’nın kuruluş ve teşkilat yapısının İçişleri Bakanlığı’nca düzenleneceği ifade edilmişti. Bu KHK ile Jandarma Teşkilatı’nın sivilleştirilmesi ve Emniyet Teşkilatı ile Jandarma Teşkilatının eşitlenmesi amaçlanmıştı.

Yasalar nezdinde eşitlediğiniz Jandarma ile Polisi, özlük haklarına gelince neden ayırıyorsunuz? İkisi de şehit oluyor, ikisi de ağır şartlar altında çalışıyor, ikisi sayesinde bu ülkenin güvenliği sağlanıyor. Ancak mali eşitlikleri yok.”

FAZLA MESAİ POLİSİN YAŞAM TARZI…

“Polis memuru 24 saatin 3’te 2’sini çalışarak geçiriyor. Fazla mesai artık polisin yaşam tarzı oldu. Bir polisin fazla mesaileri hesaplansa, memurun 2-3 maaşına denk gelir. Ama yine de polise ek görev tazminatı verilmiyor. Polisin olmazsa olmazı kelepçesini kendi parasıyla aldığını biliyor muydunuz? Devlet her polise kelepçe vermiyor! Örneğin Terörle mücadele Şubeye veriyor, çevik kuvvete veriyor, ancak çoğu birime vermiyor. Kelepçenin yanı sıra polisin kullandığı Cop, montuna taktığı polis rozeti, polis yeleği… Devlet, büroda çalışan polis memurlarına bunları da kendi paranla al diyor. Ancak büroda çalışan polisleri de dışarı göreve gönderiyor. Dışarı göreve gönderiyorsan o zaman araç gereçlerini temin etmesi gerekiyor. Cop vermediği birimlere kendi paranla al diyor. Devletin polislere verdiği bereler yırtılırsa ikinci bir tane vermiyor. Polis gidip kendi cebinden alıyor. Polisin beresi yırtıldıysa devlet olarak temin edeceksin, copu kaybolduysa, kırıldıysa alacaksın, kelepçeyi her birime vereceksin. Ağır şartlar altında çalışan emniyet mensuplarımız kendilerini sahipsiz hissediyor.”

ZORUNLU AİDATLI POLSAN’IN POLİSE KATKISI NE?

“Polisler için bir diğer sıkıntı ise Polis Bakım ve Yardımlaşma Sandığı olarak kurulan ancak zamanla dev bir holdinge dönüşen P0LSAN… Başta kurulduğunda isteğe bağlı olarak POLSAN’a üye oluyordun ancak son çıkan kanunla üye olmak zorunlu hale getirildi. Ve mesleğe yeni başlayan polisten zorunlu olarak POLSAN’a 288 TL aidat parası kesiliyor. Peki, bu sandığın polise katkısı nedir? Polise nasıl bir yardımı oluyor? Emniyet mensupları POLSAN’ın şartlarının en azından OYAK gibi olmasını istemektedir. Örneğin polise kredi faizleri konusunda daha cüzi faizler uygulamalı… Polise maddi anlamda kolaylık sağlayan bir sandık kurulmalıdır. Halkın huzuru polisin gururudur. Peki, polisin huzuru neden kimsenin umurunda değildir?”

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