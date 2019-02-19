Polislere 3600 Ek Gösterge ve İntibak Yasası Meclis Gündeminde!

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'ndan söz alarak polislerin 3600 ek gösterge sorununu gündeme taşıdı.

Altıntaş'ın konuşması şöyle;

Huzur ve güvenliğimizi sağlayan, vatanı için canını vermekten çekinmeyen, 300 bin çalışanı, 148 bin emeklisi olan iç güvenlik ordusu polislerimizin ve emeklilerimizin en büyük sorunu ek gösterge sorunudur. Aynı nitelikte iş yapan, İçişleri Bakanlığına bağlı kolluk kuvvetlerine mensup iki iç güvenlik kurum personelinden Jandarma Genel Komutanlığına bağlı personelin emekliliğe esas göstergesinin 3600, Emniyet teşkilatına bağlı personelin emekliliğe esas göstergesinin 800, 1100, 1500 ve 3000 olması sebebiyle emeklilik aylığında maaş farkı ve dolayısıyla ücret yönünden mağduriyet yaşaması ek göstergelerdeki bu farklılıktan kaynaklanmaktadır. Polis memurlarının talebi, askerî personele yapılan intibak yasasında, bir defaya mahsus olmak üzere, yüksekokul olmayanlara da derece ve kademe verilerek ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesidir.

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