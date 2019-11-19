Polislere 3600 Ek Gösterge Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alara polislere 3600 ek gösterge acilen verilmelidir diyerek 3600 ek gösterge konusunu yeniden Meclis gündemine taşıdı.

CHP'li Mehmet Ali Çelebi'nin meclis konuşması şöyle;

"Polislerimiz emekli olunca maaşları neredeyse yarı yarıya düştüğünden yaş haddine kadar çalışmak zorunda kalmaktadır. Söz verilen 3600 ek gösterge acilen verilmelidir. Polislerimiz ayda ortalama 240 saat çalışmakta, ek görevlerle birlikte bu süre 400 saate yaklaşmaktadır. Çalışma süreleri, senelik ve haftalık izinleri ile fazla mesai ücretleri yeniden düzenlenmelidir. Ek görev tazminatı verilmelidir. Görev tanımları netleştirilmeli, görev tanımları dışında iş yaptırılmamalıdır. Özlük hakları Jandarmanın özlük haklarıyla eşitlenmelidir. Polisin olmazsa olmazı kelepçesini kendi parasıyla alması trajikomiktir. Kelepçenin yanı sıra, dış göreve gönderilmelerine rağmen büroda çalışan polis memurlarına cop, polis rozeti, tabancasına taktığı fişekler ve polis yeleklerini "Kendi paranla al." denmesi yanlıştır. Mesleğe yeni başlayan polislerimizden zorunlu olarak POLSAN'a 288 TL aidat parası kesilmektedir. POLSAN'ın şartlarının en azından OYAK gibi olmasını beklemekteler. Kredi faizleri konusunda daha cüzi faizler uygulanmalı, ayrıca polislerimize maddi anlamda kazanç sağlayan bir sandık kurulmalıdır."