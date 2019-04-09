Polisler İçin Ek Gösterge Meclis Gündeminde!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, emniyet mensuplarının takdir edilmeleri kadar çalışma koşullarının iyileştirilmesi, özlük haklarında düzenleme yapılması gerektiğini açıkladı.



Ömer Fethi Gürer, 24 Haziran seçimleri öncesinde söz verildiği halde polislere, öğretmenlere, sağlık çalışanlarına 3600 ek gösterge düzenlemesinin halen yapılmadığını da hatırlattı.

Cumhuriyet Halk Parti (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada tüm emniyet mensuplarının, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. Yıldönümü ve Polis Haftası’nı kutladı.

DÜZENLEME YAPILMALI

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Toplumların olmazsa olmazı huzur ve güvendir. Böylesine önemli bir beklentiyi, büyük bir özveriyle ve zor koşullarda yerine getiren emniyet mensuplarımızın, çalışma koşullarındaki aksaklıklar mutlaka düzeltilmeli, hak ettikleri çalışma koşullarına erişebilmeleri için gerekli tüm düzenlemeler vakit geçirilmeden yapılmalıdır.” dedi.

SÖZ VERİLDİĞİ HALDE EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ YAPILMADI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, polislere söz verildiği halde 3600 ek gösterge düzenlemesinin yapılmadığını da anımsatarak, “24 Haziran seçimleri öncesinde polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerine 3600 ek gösterge düzenlemesi yapılacağı belirtilmişti. Aradan 10 aya yakın bir süre geçmesine rağmen halen bu düzenleme yapılmadı” diye konuştu.

GÜRER, VERDİĞİ KANUN TEKLİFİNİ HATIRLATTI

Gürer, TBMM’de verdiği kanun teklifinde tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge düzenlemesi yapılması talebinde bulunduğunu da hatırlatarak, “Olması gereken tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge düzenlemesi yapılmasıdır. Ancak AKP iktidarı, 24 Haziran seçimleri öncesinde öğretmenler, polisler, din görevlileri ve hemşireler için bu konu da söz vermişti. Ancak, pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da AKP’nin verdiği vaatler yerine getirilmedi” diye konuştu.

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CHP Milletvekili Gürer, bulunduğumuz ekonomik koşullarda, emniyet mensuplarının hem ekonomik hem de çalışma şartlarında düzenleme yapılmasının artık kaçınılmaz olduğunu da ifade etti.

Yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatımızın 173 kuruluş yıl dönümünü kutlayan Ömer Fethi Gürer, “Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, gece gündüz demeden, zor koşullar altında görevlerini yerine getiren, huzur ve güvenimizin teminatı olan emniyet mensuplarımızın Polis Haftası’nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.