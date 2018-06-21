Polise Küfür Ses Kaydı Sonrası Muharrem İnce'den İlk Açıklama Geldi

Bugün gündeme Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı düştü.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce'ye ait olduğu idda edilen ses kaydı, dinleyenleri şoke etti. Ses kaydında İnce olduğu iddia edilen kişinin, telefonla görüştüğü polis memuruna ağza alınmayacak sözler sarfettiği, küfürler savurduğu ve fırçaladığı duyuluyor.

İddiaya göre Muharrem İnce’nin koruması Polis Memuru Halil, Meclis’in İstanbul Beşiktaş misafirhanesine gidiyor yer istiyor. Ancak Meclis Polisi olmadığı yani Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube’den görevlendirildiği için Resepsiyon görevlisi Amirlerinden, yer verilmesi için onay alması gerektiğini söylüyor. Bu arada koruma Muharrem İnce'ye bu durumu bildiriyor. Bunun üzerine Muharrem İnce, resepsiyon görevlisi olan polis memurunu arıyor ve aralarında bu konuşma geçiyor.

Bu arada koruma, Muharrem İnce'ye durumu bildiriyor, bunun üzerine Muharrem Resepsiyon görevlisini en galiz küfürlerden başlayarak hakaretler etmeye başlıyor. Resepsiyon görevlisi "ben sizi seviyorum" demesine rağmen İnce küfür etmeye ve tehdit etmeye devam ediyor.

İşte o konuşma:

MUHARREM İNCE'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Bu görüntülerin bugün sosyal medya ve haber sitelerinde dolaşmasının ardından ilk kez konuşan Muharrem İnce, şu ifadeleri kullandı: "Erdoğan’ın oğluyla sıfırlama konuşması ses kayıtları montajsa benim ki de montajdır. Erdoğan’ın oğluyla sıfırlama kaydına inaniyorlarsa benimkine de inansınlar."

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