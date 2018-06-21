Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Polise Küfür Ses Kaydı Sonrası Muharrem İnce'den İlk Açıklama Geldi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen, bugün ortaya çıkan ses kaydı sonrası Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi.

banner396

Polise Küfür Ses Kaydı Sonrası Muharrem İnce'den İlk Açıklama Geldi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen, bugün ortaya çıkan ses kaydı sonrası Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi.

21 Haziran 2018 Perşembe 13:21
Polise Küfür Ses Kaydı Sonrası Muharrem İnce'den İlk Açıklama Geldi

Bugün gündeme Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı düştü.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce'ye ait olduğu idda edilen ses kaydı, dinleyenleri şoke etti. Ses kaydında İnce olduğu iddia edilen kişinin, telefonla görüştüğü polis memuruna ağza alınmayacak sözler sarfettiği, küfürler savurduğu ve fırçaladığı duyuluyor.

İddiaya göre Muharrem İnce’nin koruması Polis Memuru Halil, Meclis’in İstanbul Beşiktaş misafirhanesine gidiyor yer istiyor. Ancak Meclis Polisi olmadığı yani Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube’den görevlendirildiği için Resepsiyon görevlisi Amirlerinden, yer verilmesi için onay alması gerektiğini söylüyor. Bu arada koruma Muharrem İnce'ye bu durumu bildiriyor. Bunun üzerine Muharrem İnce, resepsiyon görevlisi olan polis memurunu arıyor ve aralarında bu konuşma geçiyor.

Bu arada koruma, Muharrem İnce'ye durumu bildiriyor, bunun üzerine Muharrem Resepsiyon görevlisini en galiz küfürlerden başlayarak hakaretler etmeye başlıyor. Resepsiyon görevlisi "ben sizi seviyorum" demesine rağmen İnce küfür etmeye ve tehdit etmeye devam ediyor.

İşte o konuşma:

MUHARREM İNCE'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Bu görüntülerin bugün sosyal medya ve haber sitelerinde dolaşmasının ardından ilk kez konuşan Muharrem İnce, şu ifadeleri kullandı: "Erdoğan’ın oğluyla sıfırlama konuşması ses kayıtları montajsa benim ki de montajdır. Erdoğan’ın oğluyla sıfırlama kaydına inaniyorlarsa benimkine de inansınlar."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaHaberMuharrem InceMuharrem Ince KüfürMuharrem Ince Polise Küfür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saadet Partisi'nden Bir İsim Daha İstifa Etti
Saadet Partisi'nden Bir İsim Daha İstifa Etti
Muharrem İnce Başkan Yardımcılarını Açıkladı-İşte O İsimler
Muharrem İnce Başkan Yardımcılarını Açıkladı-İşte O İsimler
15 Temmuz Şehidinin Eşinden Flaş AK Parti Açıklaması
15 Temmuz Şehidinin Eşinden Flaş AK Parti Açıklaması

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim