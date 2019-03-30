PİAR Araştırma, 31 Mart seçimleri öncesinde son anketini yayınladı

Piar Araştırma, 20-27 Mart tarihlerinde altı büyükşehirde yaş ve cinsiyet kotası uygulayarak 11 bin 445 katılımcıyla görüştü. Ankette yüzde 2.1 hata payı olduğu belirtildi.

Buna göre, İstanbul'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 50.3'le ilk sırada yer alırken, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın oyu yüzde 48.2 olarak kayda geçti.

Ankara'da CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın oyu, AK Partili rakibi Mehmet Özhaseki'nin bir hayli önünde, Ankette Yavaş yüzde 54.7 gösterilirken, Özhaseki'nin oyu yüzde 43.2'de kalıyor.CHP'nin ‘kalesi' sayılan İzmir'de CHP'nin adayı Tunç Soyer yüzde 63.1'le ipi göğüslüyor. AK Partili Nihat Zeybekci'nin oyu ise yüzde 35.6 olarak kayda geçti.

Öte yandan Antalya ve Aydın'ı CHP, Adana'yı ise MHP'nin adayının kazanacağı öngörüldü.