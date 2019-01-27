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Partilerin Oy Pusulalarındaki Yerleri Belli Oldu!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi başladı. İşte detaylar...

Partilerin Oy Pusulalarındaki Yerleri Belli Oldu!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi başladı. İşte detaylar...

27 Ocak 2019 Pazar 13:52
Partilerin Oy Pusulalarındaki Yerleri Belli Oldu!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi başladı. İşte detaylar...
 

Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi tamamlandı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri için kura çekimi yapıldı.

KURA ÇEKİMİNE GÖRE PUSULADAKİ SIRALAMA ŞÖYLE:

8. sırada Adalet ve Kalkınma Partisi 

11. sırada İYİ Parti

1. sırada Saadet Partisi 

5. sırada Büyük Birlik Partisi

3. sırada Türkiye Komünist Partisi (TKP)

10. sırada Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

13. sırada Demokratik Sol Parti (DSP)

12. sırada Halkların Demokratik Partisi (HDP)

4. sırada Vatan Partisi

7. sırada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

6. sırada Hür Dava Partisi 

9. sırada Demokrat Parti (DP)

2. sırada Bağımsız Türkiye Partisi

SEÇİMLERE HANGİ PARTİLER GİRECEK?

Seçime YSK kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi katılabilecek.

Son Güncelleme: 27.01.2019 14:28
Anahtar Kelimeler:
partilerin oy pusulalarındaki yerleri belli oldu
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