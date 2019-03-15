özhaseki mal varlığını açıkladı

AK Parti tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında mal varlığını açıkladı.

Özhaseki'nin Haseki Tekstil A.Ş.'de yüzde 49 hissesi, Hasekioğlu Ev Tekstili'nde yüzde 49 hissesi, ENTAR Enerji ve Tarım Sanayi Ticaret A.Ş.- ENTAR1'de yüzde 99 hissesi ve Beşler Tekstilde yüzde 6.6 hissesi bulunuyor.

Özhaseki'nin Kayseri Talas'ta 500 bin lira değerindeki bağevi, Kayseri İnönü Bulvarı'nda 500 bin lira değerinde arsası, Kayseri Tavlusun'da 700 bin lira değerinde evi de beyan edildi.

Özhaseki'nin eşinin üzerine 60 bin lira değerinde 2009 model Audi A3 model bir araç bulunuyor. Özhaseki'nin hisse satışından 159 bin 500 lirası yer alıyor. Özhaseki'ye anne ve babasından Kayseri'de yarım hisseyle işyeri, çeyrek hisseyle meskeni ve çeyrek hisseyle ev-arsa mirası var. Özhaseki'nin Borcu ise 293 bin 272 dolar.