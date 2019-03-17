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Özhaseki: Kamuda yavaşlık olmaz, uçak gibi çalışacağız

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Kamuda yavaşlık olmaz, uçak gibi çalışacağız, hızlı çalışacağız" dedi.

Özhaseki: Kamuda yavaşlık olmaz, uçak gibi çalışacağız

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Kamuda yavaşlık olmaz, uçak gibi çalışacağız, hızlı çalışacağız" dedi.

17 Mart 2019 Pazar 08:15
Özhaseki: Kamuda yavaşlık olmaz, uçak gibi çalışacağız

Çankaya'da, Seçim İrtibat Bürosu açılışında konuşan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "İhtilal olursa,'Ben karşıyım, tankın üzerine çıkarım' diyenler, ihtilal gecesi pazarlık edip, sıvışıp kaçtılar. Bazıları da 2-3 gün evden çıkmadılar" diye konuştu.

Anadolu'da, 3 bin, 5 bin nüfuslu ilçelerin, belediye başkan adaylarının proje yazdığını söyleyen Özhaseki, "İnsanlara diyorlar ki, 'Bizi seçerseniz, 5 yıl boyunca bunları yapacağız', ya sizde söyleyin hadi, yok 'yavaş yavaş' diyor. Ya ne yavaşı kardeşim, bizim ilçelerle birlikte neredeyse 5 bin tane projemiz var. Yavaşlık evde olur. Yorulur eve gidersiniz, pijamayı giyip, çay içip oturursunuz. Yavaş yavaş orada vakit geçirirsiniz eyvallah ama kamuda yavaşlık olmaz, uçak gibi çalışacağız, hızlı çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'BU KADAR KİRLİ BİR İŞ GÖRMEDİM'

Sahte senet konusunda kendisinin suçlandığını anlatan Özhaseki, "Avukatları çağırdım. Dosyaları önlerine koydum, 'Çalışın, bende göreyim' dedim. Emin olun, gördüğüm manzara şu, yıllarca ticaret yaptım, hukuk tahsilim var ancak bu kadar kirli bir iş görmedim. Soru, soru içerisinde, bunlara cevap vermesi gereken adam, bugün basın bülteni yayınlıyor, hiçbir soruya cevap vermiyor" şeklinde konuştu.

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