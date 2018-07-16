Özerk Kurum Ve Kuruluşlar, Hangi Bakanlıklara Bağlandı?

2018/1 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 16 kurum veya kuruluş ve ilgili olacakları Bakanlıklar şöyle:
|
KURUM/KURULUŞ
|
MERCİ
|
1
|
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
|
Cumhurbaşkanlığı
|
2
|
Kişisel Verileri Koruma Kurumu
|
Adalet Bakanlığı
|
3
|
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
|
Adalet Bakanlığı
|
4
|
Türkiye Emlak Bankası A.Ş.
|
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
|
5
|
Nükleer Düzenleme Kurumu
|
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
|
6
|
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
|
Hazine ve Maliye Bakanlığı
|
7 '
|
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu
|
Hazine ve Maliye Bakanlığı
|
8
|
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
|
Hazine ve Maliye Bakanlığı
|
9
|
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
|
Hazine ve Maliye Bakanlığı
|
10
|
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi
|
Hazine ve Maliye Bakanlığı
|
11
|
Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi
|
Hazine ve Maliye Bakanlığı
|
12
|
Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı
|
Hazine ve Maliye Bakanlığı
|
13
|
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
|
Hazine ve Maliye Bakanlığı
|
14
|
Merkezi Finans ve İhale Birimi
|
Hazine ve Maliye Bakanlığı
|
15
|
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı
|
Kültür ve Turizm Bakanlığı
|
16
|
Türkiye İhracat Kredi Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü
|
Ticaret Bakanlığı