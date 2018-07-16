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Özerk Kurum Ve Kuruluşlar, Hangi Bakanlıklara Bağlandı?

4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bağlılık, ilgililik veya ilişkililik durumu düzenlenmeyen kamu kurum ve kuruluşlarının hangi bakanlıklarla ilgili olacağı belirlendi.

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Özerk Kurum Ve Kuruluşlar, Hangi Bakanlıklara Bağlandı?

4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bağlılık, ilgililik veya ilişkililik durumu düzenlenmeyen kamu kurum ve kuruluşlarının hangi bakanlıklarla ilgili olacağı belirlendi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:30
Özerk Kurum Ve Kuruluşlar, Hangi Bakanlıklara Bağlandı?

2018/1 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 16 kurum veya kuruluş ve ilgili olacakları Bakanlıklar şöyle:

KURUM/KURULUŞ

MERCİ

1

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Cumhurbaşkanlığı

2

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Adalet Bakanlığı

3

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

Adalet Bakanlığı

4

Türkiye Emlak Bankası A.Ş.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

5

Nükleer Düzenleme Kurumu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

6

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Hazine ve Maliye Bakanlığı

7 '

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu

Hazine ve Maliye Bakanlığı

8

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

9

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Hazine ve Maliye Bakanlığı

10

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi

Hazine ve Maliye Bakanlığı

11

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Hazine ve Maliye Bakanlığı

12

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

13

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

Hazine ve Maliye Bakanlığı

14

Merkezi Finans ve İhale Birimi

Hazine ve Maliye Bakanlığı

15

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

16

Türkiye İhracat Kredi Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü

Ticaret Bakanlığı
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.07.2018 11:29
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