Özerk Kurum Ve Kuruluşlar, Hangi Bakanlıklara Bağlandı?

2018/1 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 16 kurum veya kuruluş ve ilgili olacakları Bakanlıklar şöyle:

KURUM/KURULUŞ MERCİ 1 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Cumhurbaşkanlığı 2 Kişisel Verileri Koruma Kurumu Adalet Bakanlığı 3 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Adalet Bakanlığı 4 Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 5 Nükleer Düzenleme Kurumu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 6 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Hazine ve Maliye Bakanlığı 7 ' Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu Hazine ve Maliye Bakanlığı 8 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı 9 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi Hazine ve Maliye Bakanlığı 11 Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Hazine ve Maliye Bakanlığı 12 Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Hazine ve Maliye Bakanlığı 13 Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı 14 Merkezi Finans ve İhale Birimi Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı 16 Türkiye İhracat Kredi Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Bakanlığı