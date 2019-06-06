Özelleştirme, işsizliği tetikledi!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhuriyet tarihinin işsizlik rekorunun AKP hükümetleri döneminde kırıldığını söyledi. Gürer, "TÜİK verileri ile 4 milyon 700 bin kişinin işsiz olduğu belirlendi. Geniş tanımlı işsizlik 8 milyona ulaştı. İşsizliğin farklı nedenleri içinde özelleştirmelerin önemli etken olduğu da inkar edilemez" dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, işsizliğin acı sonuçlarını yaşayanların bedenini yakma ve intihara kadar sürüklediğini belirtip, ekonomik krizin yanında, işsizliğin farklı nedenleri içinde özelleştirmelerinde önemli etken olduğunu söyledi.



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhuriyet döneminde zorluklar aşılarak oluşturulan kamu tesislerinin yok değerine satılıp tüketildiğini hatırlatarak, “102 kuruluşta bulunan kamu payları, 10 liman, 90 elektrik santrali, 40 işletme, 11 otel ve sosyal tesis, 3.703 taşınmaz, 37 maden sahası, 3 gemi, 6.808 kalem makine teçhizat, 155 adet isim hakkı, marka ve araç muayene hizmetleri; toplam 59,9 milyar özelleştirme yapılmış. Bunun yanında 2 kuruluştaki kamu payları, 1 işletme, 1.230 taşınmaz, 95 gemi, 102 kalem makine teçhizat, muhtelif kamu kuruluşlarına 1 milyar ABD doları bedelle devredilmiş. Yani Cumhuriyet döneminin kazanımları on beş yılda satılmış satılmış satılmış ama ekonomide, işsizlikte, sorunlarda geldiğimiz boyutlar değişmemiştir” dedi.





Son olarak Şeker Fabrikalarının satıldığını hatırlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üniversite mezunu işsiz sayısının iki milyona dayandığını, yeni mezunlar ile işsizlik sorunun arttığını ifade ederek, "Kamu kadrolarındaki daralma, üniversiteli işsiz sayısını da tetikliyor" diye konuştu.



TÜRK TELEKOM, PETKİM, TEDAŞ, TÜPRAŞ, Sümer Holding İşletmelerinin bir bir satıldığını hatırlatan Gürer, "TEKEL fabrikaları, arazileri, SEKA, İskenderun Demir Çelik Fabrikası, Eti Krom, Eti Alüminyum, Ereğli ve Kuşadası Limanı, Türk Hava Yolları, USAŞ, Trabzon Limanı, Ankara ve Samsun feribotlarının işletmeleri, Ataköy Marina, Borçelik, Oymapınar Barajı, Kıbrıs Hava Yolları, EBÜAŞ-MEYBUZ BUZ, Esgaz, Bursagaz ,Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Mersin Limanı, On dört Şeker Fabrikası, Ereğli Demir Çelik Fabrikası, İskenderun Limanı, Yarımca Limanı, Yarımca Porselen Fabrikası, Kırıkkale Çelik Boru Fabrikası, Taksan Çayeli Bakır İşletmeleri, Amasya Şeker, İGSAŞ, Kütahya Gübre varlıkları ve bu liste devam ediyor. Kamu kurumları daraltılıyor, işlevsiz kılınıyor. Çalışan sayısı azaltılıyor, alt yüklenici ile liyakattan uzaklaşılıyor, en dar kadro ile çalışmalar sürdürülüyor" dedi.



AKP iktidarının ülkeyi yönetemez halde olduğunu söyleyen Ömer Fethi Gürer, "Cumhurbaşkanlığı sisteminde sorunlar katlamıştır, ekonomik sorunlar artmış işsizlik patlamıştır. Emek sömürüsü ciddi sorundur. İşçinin, köylünün, emeklinin, çiftçinin, esnafın, besicinin, çalışanın gelirleri düşmüş, geçim sıkıntısı artmıştır. Tarımda uygulanan yanlış politikalar ile çok farklı ürünleri ithal eder hâle geldik, kendi kendine yeten ülkeyi dışa bağımlı kılan AKP, sorunlara çözüm üretememekte gerçeği ters yüz ederek iktidarını sürdürmeye çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.

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