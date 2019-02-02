Özel Okullardaki Öğretmenler İçin Kanun Teklifi!

CHP’Lİ TANAL'DAN, ÖZEL OKULDAKİ ÖĞRETMENLER İÇİN KANUN TEKLİFİ

TANAL: “KIDEM, İHBAR, İŞE İADE ONLARIN DA HAKKI OLMALI”

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, özel öğretim kurumlarında çalışmakta olan öğretmenlerin kıdem-ihbar tazminatı, ihbar öneli, ihbar süresince iş arama izni, işe iade davası açma haklarına kavuşmaları için kanun teklif verdi. Tanal, “Kutsal bir meslek olan öğretmenlik, geleceği şekillendirir niteliktedir. Özel eğitim kurumlarında çalışarak hayatını idame ettirmeye çalışan öğretmenlerimizin sayısı da oldukça yüksektir. Özel okullardaki öğretmenlerimizin zor yaşam şartlarını hafifletmek gerekmektedir” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasını Teklif ederek, özel öğretim kurumlarında çalışmakta olan öğretmenlerin kıdem-ihbar tazminatı, ihbar öneli, ihbar süresince iş arama izni, işe iade davası açma haklarına kavuşmaları istedi. Tanal, şunları söyledi:

“Özel öğretim kurumlarında çalışmakta olan öğretmenlerimiz; kıdem tazminatı, ihbar öneli, ihbar süresince iş arama izni hakları ise iş sözleşmeleri belirli süreli kabul edildiğinden hiç doğmamaktadır. Yine belirli süreli iş sözleşmesine tabi olduklarından, sözleşmeleri süre bitiminde sonlanmakta ve işe iade davası açma hakları söz konusu dahi olmamaktadır. Bu nedenlerle de ülkemizde özel öğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin mesleki ve duygusal tükenmişlik düzeyleri kadrolu öğretmenlere göre oldukça yüksektir. 2016-2017 yılında Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı verilere göre; örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 2016-2017 döneminde 989 bin 231 iken 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 1 milyon 30 bin 130’dur. Öğretmenlerimizden 880 bin 673'ü resmi okullarda, 149 bin 457'si ise özel okullarda görev yapmaktadır. Özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin, toplam örgün eğitim içerisindekilere oranı 2016-2017 eğitim öğretim yılında yüzde 7,6 iken, bu oran 2017-2018 dönemi yüzde 8,3'e yükselmiştir. Özel okullarda bulunan ve giderek artan öğrenci sayısı aynı zamanda özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin sayısının artmasına sebep olacaktır. Geleceği yetiştirmek görevini üstlenen öğretmenlerimizin iş güvencesinden yani ihbar öneli, kıdem-ihbar tazminatı gibi emeklerinin karşılığı olan haklarından faydalanmalarının önünün “belirli süreli iş sözleşmesi” denilerek tamamen kapatılması hukukun temel ilkelerinden olan eşitlik ve sosyal devlet ilkeleriyle örtüşmez. Bu nedenle eğitim-öğretimin sürekliliğine teminat sağlanması amacıyla, özel öğretim kurumlarında çalışmakta olan öğretmenlerin iş sözleşmelerinin niteliğinin; belirli iş sözleşmesinden çıkarılarak, asgari süreli iş sözleşmesi olarak değiştirilmesi gerekmektedir.” Tanal’ın verdiği Kanun Teklifi metni ise şöyle:

5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunun “Özlük hakları ve sorumluluklar” başlıklı 9. Maddesinin ilk cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Süresi belirsiz olan işbu sözleşmeler, işe alınmadan itibaren en az bir takvim yılı süresince feshedilemezler.”

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

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