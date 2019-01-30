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Özel güvenlikçilerin şehit sayılması için kanun teklifi

Özel güvenlik görevlilerinin, şehitlik, gazilik, yıpranma ve taltif gibi haklara sahip olması için Meclis'e kanun teklifi verildi.

Özel güvenlikçilerin şehit sayılması için kanun teklifi

Özel güvenlik görevlilerinin, şehitlik, gazilik, yıpranma ve taltif gibi haklara sahip olması için Meclis'e kanun teklifi verildi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 12:07
Özel güvenlikçilerin şehit sayılması için kanun teklifi

Özel güvenlik görevlilerinin sosyal haklarının iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalarını tamamlayan Türk-İş’e bağlı Güvenlik-İş Sendikası, iyileştirme maddelerini Büyük Birlik Partisi ile paylaştı. BBP Başkanı Mustafa Destici de düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne görüşülmesi için kanun teklifi verdi.

Türkiye gazetesinden Sefa Bilgitekin'in haberine göre, teklifte özel güvenlik görevlilerine şehitlik ve gazilik hakkı verilmesi, fiili hizmet süresi zammı, özel güvenlik iş kolu ve taltif gibi hakların yer aldığı 6 madde bulunuyor. Teklif Plan ve Bütçe Komisyonu, İçişleri Komisyonu ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülecek.

"SOSYAL HAKLAR ÇALIŞAN HER KESİM İÇİN İYİLEŞTİRİLMELİ"

Güvenlik-İş Başkanı Ömer Çağırıcı, söz konusu kunun teklifi ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu. Çağırıcı “314 bin özel güvenlik görevlisi arkadaşımız gece gündüz zor şartlarda çalışıyor. Geçtiğimiz aylarda bir hastanede hasta yakınlarına bir tavsiyede bulundu diye güvenlik görevlisi arkadaşımızın üzerine kaynar su döküldü. Bu arkadaşlarımızın da ailesi var. Sosyal haklar çalışan her kesim için iyileştirilmeli. Bu yüzden Büyük Birlik Partisinin verdiği kanun teklifini çok önemsiyoruz. Beklentimiz Genel Kurul’da kabul edilerek yasalaşması yönünde” diye konuştu.

TEKLİFTEKİ MADDELER

- Güvenlik görevlilerinin de ‘taltif’ olarak adlandırılan para ödülü hükümlerinden diğer emniyet teşkilatı mensupları gibi yararlanması isteniyor.

- Özel güvenlik görevlisinin, görevi başındayken yaşadığı, çalışamaz hale getiren olaylar sonucu tazminat ödenmesi ile hayatını kaybetmesi sonucu mirasçılarına tazminat ödenmesi talep ediliyor.

- Tazminatın yanı sıra şehitlik ve gazilik unvanı da talepler arasında.

- Polis, asker, bekçi gibi güvenlik mensuplarının yararlandığı fiili hizmet süresi yıpranma payı ve zammı hakkından yararlanmaları isteniyor.

- Kamuda çalışırken Taşeron yasası ile kadroya geçen güvenlik çalışanlarının aynı işi yapmalarından dolayı 5188’e tabi çalışan tüm çalışanların güvenlik iş kolundaki sendikalara üyeliğinin devam etmesi bekleniyor.

Türkiye Gazetesi

Son Güncelleme: 30.01.2019 12:53
Anahtar Kelimeler:
özel güvenlikçilerin şehit sayılması kanun teklifi
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Ahmet 1 saat önce

Bu başlıgı kim koyduysa geri kaldırsın millet başka şeyler anlıyor siz bir çok alakasız başlıklar yazıyorsunuz

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FARUK 1 saat önce

şehitlik kanunla mı olur boş boş haber yapmayın

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