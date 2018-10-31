'Özel Güvenlik Görevlilerine Şehitlik ve Gazilik Verilsin'

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı basın toplantısında özel güvenlik görevlilerinin, günümüzde toplumsal hayatın her alanında ve özellikle stratejik noktalarda görev yaptığını ifade ederek "Özel güvenlik görevlilerine şehitlik ve gazilik hakkı verilmesi, fiili hizmet süresi zammı ve taltif gibi hakların yer aldığı 6 maddelik teklifi bugün TBMM Başkanlığına sunacağız." dedi.

Özel güvenlik görevlilerinin sayısının polisten daha fazla olduğuna dikkat çeken BBP Lideri Destici, yetkileri göz önüne alındığında kamu hizmeti yaptıklarını belirtti. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarının iyileştirici düzeye getirilmesi talebinin doğal bir talep olduğunu ifade etti.

'ÖZEL GÜNVELİK GÖREVLİLERİ ÇOK ÖZEL BİR İŞ YAPMAKTADIR'



Mustafa Destici, "696 sayılı KHK'nin 127. maddesi hükmünce özel güvenlik görevlilerinin, asıl işverenin faaliyette bulunduğu iş koluna tescil edileceği belirtilmiştir. Kanuna aykırı bazı uygulamalar söz konusudur. Özel güvenlik görevlilerimiz çok özel bir iş yapmaktadır. Bu insanların kendi iş koluna kayıtlı olarak çalışmaları elzemdir. Dolayısıyla kararname ile kanun arasındaki çelişkilerin ortadan kaldırılması gerekiyor." şeklinde konuştu.

'ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE ŞEHİTLİK VE GAZİLİK HAKKI VERİLSİN'



Özel güvenlik sektörünün gelişiminde sürdürülebilirliğin ve dünya güvenlik sektöründe yaşanan değişime uyum sağlanmasının önemine değinen BBP Lideri Mustafa Destici, özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi adına, özel güvenlik görevlilerine şehitlik ve gazilik hakkı verilmesi, fiili hizmet süresi zammı ve taltif verilmesi gibi hakların yer aldığı 6 maddelik teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunacaklarını aktardı.



Destici, Büyük Birlik Partisi (BBP) olarak kamu vicdanının sesi olmaya devam edeceklerini de vurguladı.





TUNCELİ'DE DONARAK ŞEHİT OLAN ASKERLER

Mustafa Destici, geçen hafta Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde iki Mehmetçiğin hiç arzu edilmeyen şekilde şehadet şerbeti içtiğini, bu hususta bir ihmal var ise gereğinin yapılacağından kuşkularının olmadığını söyledi.



Konunun siyaset malzemesi yapılmasının son derece yanlış olduğunu anlatan Destici, terörle mücadeleyi zaafa uğratacak her türlü söz ve beyandan uzak durulması gerektiğini vurguladı. Destici, "Karşımızda sadece hain PKK ve onun içerideki uzantıları değil, onu elinde maşa gibi tutan emperyalistler ve siyonistler var. ABD var, İsrail var, Batı var. Dolayısıyla biz PKK ile mücadele ederken ABD ile İsrail ile Batı ile savaşıyoruz. Onun için BBP olarak bu konuda hassasız." ifadelerini kullandı.

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