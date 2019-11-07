Otizmli Çocuklarımıza Yapılan Ayıp Meclis Gündeminde!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu saat 14:03'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Levent Gök'ün başkan vekilliğinde toplandı. Oturumu açmadan önce bugün bütün yürekleri sızlatan bir okulda otizimli çocuklarımızın yuhalanması olayına değinen Levent Gök adeta bütün duygulara tercüman oldu. Hiçbir siyasi parti ayırmaksızın hem 600 milletvekilinin hem de tüm Türkiye'nin gönlünden geçenleri dile getiren TBMM Başkan vekili Levent Gök şunları aktardı.

Değerli milletvekilleri, gündeme geçmeden önce 3 sayın milletvekilimize gündem dışı söz vereceğim ama benim de kısa bir değerlendirmem olacak.

Bugün sabah duyduğum bir haberle canım acıdı. Olayın üzgünlüğünü ve acısını hâlâ yaşıyorum. Aksaray'da bir okulda otizmli öğrencilerimizle ilgili yaşanan sorun beni derinden üzdü. Meclisiminiz tüm partilerinin otizmli çocuklarımız, diğer engelli yurttaşlarımızla ilgili ne denli duyarlı olduğunu biliyorum ama anlaşılıyor ki toplumumuzda daha yapacağımız çok işler var.

Değerli milletvekilleri, bizim ülkemiz özellikle engelli yurttaşlar konusunda bütün yurttaşlarımızın tam bir vicdani birlik içerisinde hepsine yardımcı olması üzerine güzel gelenekleri ve değerlendirmeleri olan bir ülkedir. Aksaray'da yaşanan bu olayın münferit bir hadise olarak kalmasını ve toplumumuzun bu konuda daha fazla eğitimi konusunda hepimizin çok daha fazla çalışması gerektiğini düşünüyorum.

Otizmli çocuklarımızın ailelerine seslenmek istiyorum. Sizler yalnız değilsiniz, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütün milletvekilleriyle sizin yanınızdadır. O çocuklar hepimizin çocuklarıdır. Diğer ailelerin de yarattığı olumsuz tabloyu gidermek hepimizin görevidir. Bu konu bir eğitim ve bilinçlenme politikasıyla da çözülmesi gereken bir konudur ve mutlaka çözülmesi gereken bir konudur. Bu olay belki de farkındalık yaratmak açısından yeni açılımlara da neden olabilir.

Umuyorum ve diliyorum ki bu tür olaylar tekrarlanmaz ve hiçbir otizmli çocuğa sahip aile, engelli ailelerimiz kendilerini yalnız hissetmezler. Türkiye Büyük Millet Meclisi 600 milletvekiliyle arkanızdadır.

KPSScafe.com.tr | Ankara