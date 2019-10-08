“Otel rezervasyonlarında fotoğraf hilesi”

Gelen cevap ise Bakanlığın internet üzerinden otel rezervasyonu yaptırıp dolandırılan yerli ve yabancı tatilcilerin mağduriyetleri konusunda ki ciddiyetsizliğini gözler önüne seriyor.” dedi.

“OTEL REZERVASYONLARINDA FOTOĞRAF HİLESİ”

Polat “Her dönem turizme elverişli olan ülkemiz, özellikle yaz dönemlerinde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte internet üzerinden otel rezervasyonları hızla artmakta, bu durum getirmiş olduğu kolaylıkların yanı sıra bazı mağduriyetlerin doğmasına da sebep olmaktadır. İnternetten gördükleri fotoğraflar üzerine rezervasyon yaptıran tatilciler bazen hiç olmayan, bazen de inşaat halindeki otellere rezervasyon yaptırdıklarını bölgeye geldikten sonra öğrenmekte ve büyük bir hayal kırıklığı ile dolandırıldıklarını anlamaktadır. Her yıl yaşanan bu üzücü olaylar turizme ve ülkemize zarar vermektedir. Özellikle yaz aylarında turizm cenneti olan ülkemizde yerli ve yabancı turistlerin benzer mağduriyetleri yaşamaması için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.” dedi.

“BAKANLIK ŞİKAYETLERİN TASNİFİNİ YAPAMADIĞI İÇİN İSTATİSTİKİ VERİ OLUŞTURAMAMIŞ”

Polat “15 gün içinde cevaplandırılması gereken soru önergesine Bakanlık tarafından 3 ay sonra cevap veriliyor. Gelen cevap ise Bakanlığın internet üzerinden otel rezervasyonu yaptırıp dolandırılan yerli ve yabancı tatilcilerin mağduriyetleri konusunda ki ciddiyetsizliğini gözler önüne seriyor. Bakanlık,Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), telefon, yazılı dilekçe, e-posta gibi kanallardan şikayetlerin geldiğini ancak bu şikayetlerin tasnifi yapılamadığı için istatistiki bilgi oluşturamadığını söylüyor.Bakanlığın kuruluş amacı ve görevleri göz önüne alındığında,internet dolandırıcılığının ülke ekonomisi üzerinde olumsuz sonuçlar doğuracağı ve turizmin gelişmesinin önünde engel olacağı ortadadır. Bakanlık tarafından Turizm Tesisleri ve Seyahat Acentaları daha sıkı denetlenmelidir. Tur şirketi ve lüks otelleri olduğu bilinen Bakanın internet dolandırıcılığı konusunda‘Bir ihmal mi var’sorusunuortadan kaldıracak girişimlerde bulunmalıdır.”ifadelerine yer verdi.

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