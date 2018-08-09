ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakan yardımcısı oldu

4 Ekim 2017 tarihinden itibaren ÖSYM başkanlığı görevini yürüten Prof.Dr.Mahmut Özer 9 Ağustos 2018 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk'un yardımcılığı görevine atandı.

ÖSYM'nin başına geçtiği günden görevinin sona erdiği bugüne kadar geçen kısa sürede ÖSYM'denin kurumsal yapısında ve işleyişinde önemli değişikliklere imza atan Mahmut Özer'in Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2. adamı olması eğitim dünyasını sevindiren güzel haberlerin başında geldi.

Tartışmalı sınav soruları, sınav görevlilerinin ücretlerinin ödenmesi, sınav sorularının ce cevap anahtarlarının zamanında açıklanması, sınav değerlendirme raporlarının yayınlanması gibi birçok güzel işe imza atan Mahmut Özer, ÖSYM'de kronik hale gelmiş sorunları çözme yeteneği ile dikkatleri çekmişti.

KPSSCAFE olarak Prof.Dr. Mahmut Özer'in Bakan Yardımcılığı görevinde başarılar diliyoruz.

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