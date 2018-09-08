Örnek Olması Dileğiyle! Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci Makam Aracı Yerine Bisiklet Kullanmaya Başladı

Kırşehir'de 2016 yılında yapımına başlanan ve kentin neredeyse tamamında yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra açılan bisiklet yollarında bisiklet kullanımını özendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, ikamet ettiği evden belediye binasına kadar bisiklet sürerek geliyor. Başkan Yaşar Bahçeci ayrıca şehir merkezindeki etkinliklere, törenlere ve diğer programlara da bisiklet sürerek gidiyor. Başkan Bahçeci, bisikletle seyahat ederken sokakta vatandaşlarla da sohbet etme olanağı buluyor.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, sabah evinden bisikletle çıkan meraklı bakışlar karşısında bisiklet sürmeye devam eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir’de vatandaşlara örnek olarak bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve özendirmek istediğini ifade etti.

Belediye binası önüne bisikletle gelip burada açıklama yapan Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci şunları söyledi;

“Bisiklet kullanımı ülkemizde çok yaygın değil, Kırşehir olarak biz altyapı çalışmalarımızı bitirdikten sonra şehir merkezi bisiklet yollarımızı komple tamamladık. Uluslararası standartlarda bisiklet yolları yaptık. Şehir merkezinde 4.5 kilometre toplamda ise 15 kilometre bisiklet yolu yaptık. Bu yolları şekil olsun diye değil Kırşehir bisiklet kullanımı için düz uygun bir şehir, şehrimizde bisikletin yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlamak için gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Belediye olarak eylül ayının ilk iş gününden başlamak kaydıyla şehir içinde bisiklet kullanma kararı aldıklarına dikkat çeken Başkan Yaşar Bahçeci, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Belediye Başkanlarının topluma önderlik etme gibi bir de görevi var. Kırşehir’de eylül ayının ilk pazartesi gününden itibaren Kırşehir Belediyesi olarak bisiklet kullanma kararı aldık. Belediye Başkanı olarak ben, başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, zabıta arkadaşlarımız bayan personelimiz dahil şehir merkezinde oturanlar bisikletle işlerine gelecekler. Ya yürüyecekler ya bisikletle gelecekler” dedi.

''BENZİN DEĞİL YAĞLARIMIZI YAKIYORUZ''

Bisikletle işine gelen Bahçeci, toplumun takım elbise ile gördüğünde ilk başlarda çok yadırgadığını ama zamanla da alışacaklarını anlatırken, bisikletin benzin değil yağ yaktığını söyledi. Başkan Bahçeci, “Her açıdan bisiklet kullanımı önemli benzin değil bizlerin yağlarını yakıyor. Toplumda en önemli sorunlardan bir tanesi obezite o açıdan da bisiklet kullanımını tavsiye ediyoruz. Biz başladık eminim bizim arkamızdan Valimiz, diğer kamu-kurumunda çalışan personeller sonra esnafımız öğrencilerimiz öğretmenlerimiz şehir merkezinde hep birlikte bisiklet kullanacağız. Türkiye’de bisiklet kullanımın da Kırşehir örnek bir şehir haline gelecek” ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya'dan Başkan Bahçeci'ye destek gelmeye devam ediyor. İşte sosyal medyadan bazı mesajlar;

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