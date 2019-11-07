Orman Muhafaza Memurlarının Sorunları Meclis Gündeminde!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alarak Orman Muhafaza Memurlarının sorunlarını dile getirdi. İşte detaylar...

Muhammed LEvent Bülbül'ün konuşması şöyle;

Aksaray Merkez Mehmetçik İlkokulunda özel eğitim gören otizmli çocuklar okul çıkışında yuhalanmış ve okul içerisinde ufak çaplı arbede meydana gelmiştir. Otizm, bir hastalık değil rehabilite edilebilen bir davranış bozukluğudur. Türkiye'de şu anda çok basit testlerle tespit edilebilen bu vakalar, doğru rehabilitasyon programlarıyla tedavi edilebilmekte ve evlatlarımız hayata adapte olabilmektedirler. Aksaray'da yaşanan bu talihsiz olayla alakalı Millî Eğitim Müdürlüğümüz, Valilik ve Millî Eğitim Bakanlığı incelemeleri başlatmıştır. Soruşturmanın tüm detaylarıyla, derinlemesine yapılması en büyük arzumuzdur. Konunun bu noktada takipçisi olacağımızı buradan bildirmek istiyorum.

Sayın Başkan, orman muhafaza memurları, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında koruma, sınırlandırma ve yangınla mücadele görevinin yanında Tarım ve Orman Bakanlığı iç çalışma sistematiğinde tanımlanmamış pek çok görevde, mesai mevhumu olmadan 7/24 esasıyla çalışan cefakâr devlet memurlarıdır. Ormanlarımızın yasa dışı faaliyetlerden korunması, işletilmesi ve her türlü muhafazasından sorumlu olup en zor arazi şartlarında ve her türlü tehlikeye karşı cansiparane görev yapmaktadırlar. Gerek orman yangınlarıyla mücadele gerekse kaçakçılık ve diğer kanun dışı girişimleri önleme adına bugüne kadar orman muhafaza memurları onlarca şehit vermişlerdir. 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 77'nci maddesi gereğince silah taşımaya yetkili orman muhafaza memurları, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 164'üncü maddesi gereğince de adli kolluk görevlisi olarak tanımlanmaktadırlar.

Ancak, çalışma ortamı ve şartlar gereği adli kolluk görevi verilen orman muhafaza memurları, diğer adli kolluk hizmetlilerinin yararlandığı ekonomik ve sosyal haklardan mahrumdurlar. Bu emekçilerimizin çalışma şartları ve mesai saatleri dikkate alındığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36'ncı maddesinin yedinci fıkrası gereğince Emniyet Hizmetleri Sınıfı'na dâhil edilmesi hem ekonomik hem de sosyal açıdan sıkıntıları giderecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak orman muhafaza memurlarımızın sıkıntılarının çözümü noktasında takipçi olduğumuzu ve bu konunun bir an önce çözülmesi için gereken çalışmaları başlatmış olduğumuzu söylemek istiyorum.