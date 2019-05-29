Orman Müdürlüğü misafirhanesi, İstanbul seçimlerine kadar AKP'li milletvekillerine 'rezerve' edilmiş

Kanser hastası muhafız memuruna verilmeyen misafirhane odalarında milletvekillerinin konakladığının ortaya çıkışının ardından, İstanbul’daki Orman Müdürlüğü misafirhanesinin de İstanbul seçimine kadar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatıyla misafir alımına kapatıldığı ileri sürüldü. Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, "AKP il, ilçe teşkilatları ve parti görevlileri kalacağı duyumlarını alıyoruz. İstanbul seçiminde seçim çalışması yapmaya gelen parti yetkilileri bu misafirhanelerde kalacak" diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre, Pakdemirli’nin yetkisinde olan birçok misafirhanede aynı uygulama yapılıyor. Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Durmuş’un verdiği bilgelere göre; misafirhane yetkilileri, 21 odalı misafirhanenin 24 Haziran’a kadar kurum personeline kapalı olacağını belirtti. Pakdemirli, misafirhane yetkililerine, “1 Haziran ile 24 Haziran arası odaların boşaltılması ve bu aralıkta misafirhanenin kapatılması” talimatını verdi.

Yetkililerin “Kim kalacak?” sorusuna ise Bakanlıktan “Bakan Bey’in misafirleri kalacak, Bakanın rezervasyonu olarak yazın” yanıtı verildiği aktarıldı. Durmuş, "Ankara’da yapılanın aynısı İstanbul’da da yapılıyor. Orada kimlerin kalacağını öğrendiğimiz an sendika olarak Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacağız. İstanbul Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması da yapacağız. Bu kurum, birilerinin seçim çalışması uğruna peşkeş çekilemez” dedi.

Devlet Su İşleri’nin İstanbul'daki misafirhanesi de kapatılmış!

Öte yandan, yine Pakdemirli’nin talimatı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olan Devlet Su İşleri’nin (DSİ) İstanbul’daki misafirhanelerinin de 24 Haziran’a kadar misafir alımına kapatıldığı belirtiliyor.

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