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Ordu'nun yeni belediye başkanı belli oldu

Enver Yılmaz'ın istifasından sonra boşalan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna AK Parti'nin adayı Engin Tekintaş seçildi.

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Ordu'nun yeni belediye başkanı belli oldu

Enver Yılmaz'ın istifasından sonra boşalan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna AK Parti'nin adayı Engin Tekintaş seçildi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 15:04
Ordu'nun yeni belediye başkanı belli oldu

Enver Yılmaz'ın istifasından sonra boşalan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna AK Parti'nin adayı Engin Tekintaş seçildi.

ENGİN TEKİNTAŞ KİMDİR?

1960 yılında Altınordu ilçesi Akkese Köyü’nde dünyaya gelen Engin Tekintaş, ilkokulu Akkese Köyü’nde,  ortaokulu  Teyneli Köyü’nde, liseyi  Ordu İmam Hatip Lisesi’nde okudu. Üniversite eğitimini ise 1979 – 1983 yılları arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde tamamladı.

Askerliğini Erzurum ili Oltu ilçesinde yedek subay olarak yaptı. İş hayatına özel bir sektörde yönetici olarak başlayan Engin Tekintaş 1988 yılında ortakları ile başlayan ticaret hayatına 25 yıldır Ordu’da devam ediyor.  Siyasete ise 1991 yılında Refah Partisi İl Başkan Yardımcısı olarak başlayan Engin Tekintaş sırasıyla 1994 yılında Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı, 1995’te Refah Partisi Milletvekili Adayı, 1995 yılında Refah Partisi İl Başkanı görevlerinde bulundu. 1999’da Fazilet Partisi’nden Belediye Başkan Adayı olan Engin Tekintaş, 2001 yılında AK Parti Ordu İl Teşkilatının  kuruluşunda aktif rol aldı. 2003 yılında AK Parti İl Başkanı oldu. 2009 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçiminin ardından İl Genel Meclis Başkanı oldu.

Engin Tekintaş, evli ve 3 çocuk babası olup, İngilizce, Arapça ve Farsça bilmektedir.

30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti’ den aday olup Altınordu Belediye Başkanı seçilmiştir.

Kaynaklar; altinordu.bel.tr/baskan

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Son Güncelleme: 24.09.2018 15:19
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