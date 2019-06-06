"Ordu Valisi'nden İmamoğlu'na: Mitingi erken bitirin yoksa müdahale ederiz"

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu dün Trabzon, Giresun ve Ordu'da halka hitap etti. Üç kentte de yoğun ilgiyle karşılanan İmamoğlu, gece saatlerinde İstanbul'a dönüş için Ordu-Giresun Orgi Havalimanı’na gitti. Burada Ekrem İmamoğlu'nun VIP bölümünü kullanmasına izin verilmedi.

Fox TV'nin haberine göre Ordu Valisi Seddar Yavuz’un emriyle VIP salonuna alınmadığı ifade edilen Ekrem İmamoğlu, "Vali devlet adamı değilmiş" yorumunda bulundu.

İmamoğlu, Ordu Valisi Yavuz’un “mitingi erken bitirmemeleri halinde müdahale edeceklerini” söylediğini de aktardı.

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