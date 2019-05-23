Ömer Fethi Gürer'den KYK Borçları ile ilgili Flaş Teklif!

İŞSİZ ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ BURS KREDİLERİ ÖTELENSİN

Gürer: “İşsiz üniversite mezunlarının burs kredileri ötelensin”

İşsizlikte acı veren rekor!



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, işsizlik ve iş yaşamındaki sorunlara değindi. Gürer rekor kıran işsizlik sorununun kaygı verici boyutlara ulaştığını söyledi.

İşsiz insanların kendini yaktığı bir dönemde iktidarın kamu spotlarıyla pembe tablo çizerek, yaşanan gerçeklerden uzak ve farklı bir algı oluşturmaya çalıştığını belirten Ömer Fethi Gürer, “Ekonomideki olumsuz gelişmeler, ülkenin yönetilmez hale geldiğini açık ve net bir şekilde gösteriyor” dedi.

AKP DÖNEMİNDE İŞ YAŞAMI SORUNLARLA DOLDU

AKP iktidarları döneminde işçi haklarının sınırlandırıldığını, sendikal örgütlenmenin en düşük seviyeye indirildiğini, işçilerin ekonomik kazanımlarının elinden alındığını, kayıt dışı çalışanların arttığını, mesai yapan işçilere mesai ücretlerinin bile ödenmediğini belirten Ömer Fethi Gürer, “Bu dönem ayrıca işsizliğin rekor kırdığı bir dönem olarak anılacak” diye konuştu.

İŞ CİNAYETLERİNDE AVRUPA BİRİNCİSİYİZ

İşsizlik ve iş yaşamındaki sorunlara rakamsal verilerde vurgu yapan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’nin iş cinayetlerinde Avrupa birincisi ve dünya üçüncüsü olduğuna işaret etti.

AKP İŞSİZLİK REKORU KIRDI

Tüm zamanların işsizlik rekorunu kırmanın AKP iktidarları dönemine denk geldiğini belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TÜİK verilerine göre 4 milyon 730 bin olan işsizlik rakamlarına geniş tanımlı olarak bakıldığında işsiz sayısının 8.5 milyonu bulduğunu ifade etti.

İŞSİZ ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ BURS KREDİLERİ ÖTELENSİN

İşsizliğin rekor kırdığı günümüzde 1.5 milyon üniversite mezununun işsiz olduğuna dikkat çeken CHP Milletvekili Gürer, “işsiz gençlerimiz, üniversitede eğitim gördüğü dönemlerde aldığı devlet bursunu ödeyemediği için sıkıntı yaşıyorlar. Hem işsizler hem burs kredisi ödüyorlar. İktidara çağrımdır; iş buluncaya kadar devlet desteğinden yararlanarak üniversite bitirmiş herkese işini bulma sürecini tamamlamadan burs kredileri ötelenmelidir” şeklinde konuştu.

İNSANLAR KENDİNİ YAKIYOR, AKP KAMU SPOTLARIYLA FARKLI ALGI OLUŞTURUYOR

Ekonomik krizin kendini göstermeye başladığı 2018’in son çeyreğinden bu yana 1 milyondan 1 milyon 800 bine yakın yeni işsizin olduğunu ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İnsanlar işsizlik nedeniyle artık kendilerini yakıyor. Meclisin kapısında işsiz insanlar kendilerini yakıyor. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş olaylara şahit oluyoruz. Böyle bir süreçte AKP iktidarı, insanların aklıyla dalga geçer gibi istihdam seferberliğinden bahsediyor. Kamu spotlarında istihdam seferberliği anlatılıyor, işsizlere iş bunulduğundan bahsediliyor. 2.5 milyon insana iş bulunacağı ifade ediliyor. Mevcut halin bile korunamadığı bir dönemde AKP iktidarın bu şekilde bir algı oluşturmaya çalışması düşündürücü bir durumdur” dedi.

İŞSİZLİK SORUNUNUN NEDENLERİ…

Açıklanan işsiz sayısının yanında, işsiz sayısındaki artışın da kaygı verici olduğunu vurgulayan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Özelleştirme sonucu kapatılan işyerleri, kamuya ait iş alanlarının daralması işsizliği tetikleyen başlıca nedenlerdendir” şeklinde konuştu.

TARIM DA BİTİYOR

Tarım ve hayvancılığın sıkıntılı bir sürece girdiğini, üretimdeki girdi maliyetlerinin yüzde 100 oranında arttığını anlatan Gürer, “Çiftçiler belki bu yıl da üretim yapabilirler ama girdi maliyetleri düşürülmesi ize bir sonraki yıl üretimden vazgeçerler. Ülkemizde son verilere göre 500 bine yakın çiftçi, çiftçilik mesleğini bırakmış durumda” ifadelerini kullandı.

ÜLKE YÖNETİLMEZ HALE GELDİ

Gürer, ekonomik sorunlar, işsizlikte gelinen son nokta ve tarımdaki sıkıntıların gerçekten ülkenin yönetilmez hale geldiğinin açık ve net bir göstergesi olduğuna da işaret etti.

İKTİDAR, CHP’NİN ÇÖZÜM ÖNERELERİNİ DİKKATE ALMALI

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP olarak sorunları tespit edip çözüm önerilerini ortaya koyduklarını ancak AKP iktidarının bu önerileri de dikkate almadığını belirtti.

ALGI YÖNETİMİYLE, İŞSİZLİK SORUNU ÇÖZÜLMEZ

Gürer, “Sürekli bir algı politikası üreterek, var olan sorunlar çarpıtılarak, gerçeklerin halkın görmemesi için yapılan çalışmalar, işsizlik sorununu çözmez” diye konuştu.

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