Ömer Fethi Gürer, TMO'nun boş lojmanları ve sosyal tesisini sordu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TMO’nun boş olan 431 lojmanı ile İskenderun’da 41 bin metrekare alan üzerinde kurulu ve atıl durumdaki bir sosyal tesisini, Tarım ve Orman Bakanlığına yönelttiği 2 ayrı soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi.



Gürer’in önergesini yanıtlayan Bakan Bekir Pakdemirli, boş lojmanların kiralandığını veya satışa çıkarıldığını, İskenderun’da kirala verilen sosyal tesisin ise kira bedeli ödenmediği için sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

431 LOJMAN BOŞ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TMO’nun kullanılmayan lojmanlarıyla ilgili soru önergesinde, “TMO'nun 88'i Genel Müdürlük, 1.679'u da taşrada olmak üzere 1.767 lojmanı TMO personelinden yeterli talep olmadığından, 287'sinde 3. Şahıslar oturmakta, 431 lojman ise boş bulunmaktadır. TMO Kefalet Sandığı Tüzüğüne göre kurulmuş TMO Kefalet Sandığından 2010 ve 2011 yıllarında 47 lojman 10 yıl süreyle kiralanmıştır. Boş bulunan lojmanların tamamı için olmasa da bir bölümü için aidat ve yakıt parası ödenmekte ve oturan olmadığı için gider TMO tarafından karşılanmaktadır” dedi.

NEDEN DEĞERLENDİRİLMİYOR?

Gürer, “TMO'ya ait bu lojmanlar neden değerlendirilmemektedir? Boş lojmanlar için toplam aylık gider ne kadardır? Halen kaç lojman boş bulunmaktadır? Değerlendirilmesi düşünülmekte midir?” şeklindeki sorulara da yanıt istedi.

“LOJMANLARA BAKIM YOK!”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TMO’nun boş olan lojmanlarının bakım, onarım ve tadilatlarının yapılmadığını açıkladı.

SATILIYOR

Bakan Pakdemirli, “lojmanların üçüncü şahıslara rayiç bedel üzerinden kiralanarak, bina durumuna göre ıskat veya satışı yapılarak değerlendirilmektedir” dedi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA