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Ömer Fethi Gürer: EYT'lilerin Kamuya Zararı Yoktur

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak Emeklilikte Yaşa Takılanlara haklarının verilmesi gerektiğini belirterek "EYT'lilerin kamuya zararı yoktur" ifadelerini kullandı.

Ömer Fethi Gürer: EYT'lilerin Kamuya Zararı Yoktur

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak Emeklilikte Yaşa Takılanlara haklarının verilmesi gerektiğini belirterek "EYT'lilerin kamuya zararı yoktur" ifadelerini kullandı.

19 Kasım 2019 Salı 20:48
Ömer Fethi Gürer: EYT'lilerin Kamuya Zararı Yoktur
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak Emeklilikte Yaşa Takılanlara haklarının verilmesi gerektiğini belirterek "EYT'lilerin kamuya zararı yoktur" ifadelerini kullandı.

Ömer Fethi Gürer'in meclis konuşması şöyle;

"Emeklilikte yaşa takılanlara büyük haksızlık yapılmaktadır. EYT'lilerin kamuya zararı yoktur, hak ettiklerini ve hakkı olanı talep etmektedirler. İktidar konuyu çarpıtmaktan vazgeçmeli, EYT'lilere hakkını vermelidir. Şehir hastaneleri zarar etmesine rağmen kaynak ayıracağını ifade eden, 14 uçakla, yazlık kışlık saraylarla kamu gelirini kullanan, israfı her alanda yol eden AKP anlayışının EYT'lilere yaklaşımı kabul edilemez. Sermayeye, müteahhide, enerji patronuna, yap-işlete kaynak bulanların, kamu zararlarını görmezden gelenlerin, EYT'lilerin anayasal hak taleplerini "Sistemi zora sokacak." diye açıklamaları gerçekçi değildir. EYT'lilerin yirmi beş yıl çalışıp prim ödedikten sonra, siyasi iktidarların değiştirdiği kurallarla eriştiği mağduriyet görmezden gelinemez. EYT'liler açlığa mahkûm edilemez. EYT mağdurları "yük ve maliyet" olarak nitelenemez. Emek vermişler, prim ödemişler; işsiz kaldıklarında Suriyelilere tanınan haklardan dahi mahrum durumdadırlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözeceğimizi söylüyoruz. İktidarın da bu anlayıştan vazgeçip EYT'lilere hakkını vermeyi bir kez daha gözden geçirmesini talep ediyorum."

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ömer fethi gürer eyt lilerin kamuya zararı yoktur
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