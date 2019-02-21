Ömer Fethi Gürer'den EYT ve Taşeron İşçi Açıklaması!

İşsizliğin vahim boyutlara ulaştığını belirten Gürer, seçim dönemlerinde geçici işçi alımına son verilerek kalıcı işçi alımlarının yapılması, tüm taşeronlara kadro verilmesini, emeklilikte yaşa takılanlar ve intibak yasasıyla ilgili sorun yaşayanların mağduriyetlerinin de giderilmesi gerektiğini söyledi.

OY AVCILIĞI İÇİN GEÇİCİ İŞÇİ ALIYORLAR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşmasında AKP iktidarının her seçim döneminde geçici işçi almasını eleştirdi. Seçimlere birkaç ay kala geçici işçi alınmasını, dar gelirli ve işsizlere yönelik bir oy avcılığı olarak değerlendiren Gürer, “İŞKUR eliyle kampanya işçisi alımı yapılmakta ancak binlerce iş başvurusuna karşın çok sınırlı alım sağlanmaktadır. İşsizliğin boyutları vahim duruma gelmiştir. Geçici değil kalıcı önlemler alınmalıdır” dedi.

TÜM TAŞERON İŞÇİLERE KADRO VERİLMELİ

Taşeronken daimi kadroya alınanların ve taşeron işçilerin yaşadığı sorunlara da dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kamuda çalışan tüm taşeron işçilere kadro verilmelidir. Geçici ve mevsimlik işçiler kadroya alınmalıdır. KİT, kamu, bakanlık çalışanlarının tümü eşit işe eşit ücret ve kadro hak etmişlerdir, verilmelidir” diye konuştu.

EMEKLİLERİN MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİ

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilerin mağduriyetlerine de değinerek, “Emeklilikte yaşa takılanlar mağdurdur, bir an önce çözüm getirilmelidir. Emeklilikte intibak yasası çıkarılmalıdır. 3600 ek gösterge tüm memurlara verilmelidir” şeklinde konuştu.

DOĞUM ÖNCESİ BORÇLANMA

Gürer, Sosyal Güvenlik Kurumu öncesi doğum borçlanmasının kadınlar için çıkarılması gerektiğine vurgu yapan Gürer, çırak ve stajyerlere işe başladığı tarihte yaşlılık sigortasının başlatılması gerektiğini ifade etti.

KADER MAHKÛMLARI…

CHP Niğde Milletvekili Gürer, cezaevlerinde bugüne kadar suçlu oldukları yönünde herhangi bir işleme uğramayanlar için de bir an önce düzenlemeler yapılması ve bu mağduriyetlerin de giderilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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