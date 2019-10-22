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Ömer Fethi Gürer, Atanamayan Öğretmenleri, Öğrenci Affını ve KYK Borcunu Gündeme Getirdi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milltvekili Ömer Fethi Gürer daha önce TBMM başkanlığına sunduğu öğrenci affı kanun teklifini yeniden gündeme getirirken,KYK borcu olanların mağduriyetinden bahsederek, Nöbetçi Bakan uygulamasındaki ilk nöbetçi bakan olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un genel kurul salonunda olmamasına tepki gösterdi.

Ömer Fethi Gürer, Atanamayan Öğretmenleri, Öğrenci Affını ve KYK Borcunu Gündeme Getirdi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milltvekili Ömer Fethi Gürer daha önce TBMM başkanlığına sunduğu öğrenci affı kanun teklifini yeniden gündeme getirirken,KYK borcu olanların mağduriyetinden bahsederek, Nöbetçi Bakan uygulamasındaki ilk nöbetçi bakan olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un genel kurul salonunda olmamasına tepki gösterdi.

22 Ekim 2019 Salı 17:56
Ömer Fethi Gürer, Atanamayan Öğretmenleri, Öğrenci Affını ve KYK Borcunu Gündeme Getirdi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milltvekili Ömer Fethi Gürer daha önce TBMM başkanlığına sunduğu öğrenci affı kanun teklifini yeniden gündeme getirirken,KYK borcu olanların mağduriyetinden bahsederek, Nöbetçi Bakan uygulamasındaki ilk nöbetçi bakan olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un genel kurul salonunda olmamasına tepki gösterdi.

Fethi Gürer; 

"Üniversitelerimizden farklı nedenlerle ilişiği kesilen öğrenciler öğrenci affının çıkarılmasını istemektedir. Öğrenci affı için kanun teklifimiz de Meclis Başkanlığındadır. 2014 yılından beri öğrenci affı çıkarılmamaktadır. Disiplin cezası olan, pişmanlık duyanlar -ön lisans, lisans, lisans tamamlama- kendi isteğiyle ilişiği kesilenler dâhil bir an önce öğrenci affı çıkarılmalıdır. Ayrıca Kredi Yurtlar Kurumundan kredi alan üniversite mezunları asgari ücretle zor iş bulmaktadır. En az üç yıl kredi borçları ötelenmelidir. Bu konuda da kanun teklifi Meclis Başkanlığındadır.

Bugün Millî Eğitim Bakanı Meclisteymiş ama burada değil. Keşke o ucube Anayasa değişikliğini yapmasaydınız, bir odaya Bakanı oturtmak yerine Meclis Genel Kurulunda olsaydı; biz de atanamayan öğretmenleri, sözleşmeli öğretmenlerin durumunu yüzüne karşı sorsaydık. Atanamayan 400 bin öğretmenin durumunu, rehabilitasyon merkezi eğiticileri öğretmen olarak atanacak mı, onları sorsaydık. Bakan kapalı bir odada değil, halkın Meclisinde olabilseydi, keşke o ucube anayasa değişikliği olmasaydı." ifadelerini kullandı.

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