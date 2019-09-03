Okullar açılıyor anne babalar kara kara düşünüyor!

Okulların açılacağı 9 Eylül öncesinde çocukların okul ihtiyaçlarını karşılamak için velilerin alışveriş mesaisinin başladığını kaydeden CHP’li vekil, okula başlangıç giderlerinin, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise ortalamasında geçtiğimiz yıla kıyasla yaklaşık yüzde 15 arttığına dikkat çekti.

2019-2020 eğitim öğretim yılında, okulöncesi eğitime başlangıç giderinin 1198 TL, ilkokul 1’inci sınıfa başlangıç giderinin 1813 TL, ortaokula başlangıç giderinin 1991 TL ve lise kademesine başlangıç giderinin 2144 TL olduğunu vurgulayan Karabıyık, “Veliler, eğitim giderlerini geçtiğimiz yıla göre okulöncesinde yüzde 13,81, ilkokulda yüzde 11,65, ortaokulda yüzde 17,09 ve lisede yüzde 17,20’lik bir artış oranı ile alacak. Yani, asgari ücretle geçinen bir aile, çocuğunun eğitim giderleri için neredeyse bir aylık maaşını, memur ise maaşının yarısından fazlasını harcayacak. Anayasa’nın 42’nci maddesine göre, temel eğitim tüm vatandaşlarımıza eşit ve parasız olmasına rağmen, okula başlangıç maliyetleri özellikle dar gelirli aileleri borçlanmaya ya da banka kredilerine yöneltiyor. Hane gelirinin büyük bölümünü gıdaya ayıran ve gıda enflasyonu nedeniyle gün geçtikçe yoksullaşan vatandaşıneğitime ayırdıkları bütçe de eğitim giderlerindeki bu artış nedeniyle azalma eğilimi gösteriyor” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

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