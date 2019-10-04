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“Okul yapmayacağız da ne yapacağız?”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Adana’daki ‘okul’ sorununu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

“Okul yapmayacağız da ne yapacağız?”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Adana’daki ‘okul’ sorununu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

04 Ekim 2019 Cuma 08:47
“Okul yapmayacağız da ne yapacağız?”

Kısa bir süre önce açılan okullarda başta fiziki koşulların yetersizliği olmak üzere bir çok sorun yaşandığına işaret eden Dr. Şevkin, mecliste yaptığı konuşmada, “Eğitim-öğretimi önceliğimize almadığımız sürece topyekün bir kalkınmadan bahsetmemiz mümkün görünmüyor” dedi.
 

KARAHAN’DA İLKÖĞRETİM OKULU YOK!

Adana’nın Çukurova İlçesi Karahan Mahallesi’nde yıllardan bu yana ilköğretim okulu talebinde bulunan vatandaşların bu talebinin nedense karşılanmadığını ifade eden Dr. Şevkin, “Böylesine kutsal ve önemli bir talep tüm resmi kurumlara yapılan resmi müracaatlara rağmen bu güne kadar yanıt bulmuyorsa ve vatandaş sürekli oyalamayla geçiştiriliyorsa burada bir sorun var demektir” diye konuştu.


SARIÇAM’DA OKUL SORUNU!

Yine Adana’nın Sarıçam ilçesinde yıllar önce inşaatına başlanan 24 derslikli bir okulun varlığına dikkat çeken Dr. Şevkin, ‘Avrupa Birliği Eğitim Altyapısı Güçlendirme Projesi’ adı altında tabela çakılıp yapılan okulun şu anda atıl durumda olduğunu vurguladı.  Okul binasında tabelanın söküldüğünü, eğitim-öğretimden eser olmadığını ifade eden Dr. Şevkin, “Okul yapmayacağız, okul açmayacağız da ne yapacağız. Sayın Milli Eğitim Bakanı’nın bu sese kulak vermesini ümit ediyorum. Çocuklar okulsuz kalmasın” şeklinde konuştu.

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okul yapmayacağız da yapacağız
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