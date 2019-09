"Okul masrafları velilerin belini büküyor"

Parasız eğitimin anayasal bir hak olduğuna dikkat çeken Barut, "Memur, emekli, işçi maaşlarına yapılan çok yetersiz zamların aksine okul masrafları her yıl katlanarak artıyor. Öğrenci ve velileri müşteri gibi gören zihniyetten kurtulmamız gerekiyor" dedi.



"PARASIZ EĞİTİM ANAYASAL HAKTIR"



Bu dönem 9 Eylül'de başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılına ilişkin açıklama yapan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, servis, yemek, okul kıyafeti, kırtasiye malzemeleri ile çantadan ayakkabıya kadar tüm okul ihtiyaçlarını zor şartlarda geçinmeye çalışan ve öğrenci okutmak için uğraşan velileri zor durumda bıraktığını söyledi. Okullara yeterli ödenek ayrılmadığı için çeşitli adlar altında öğrenci velilerinin okula 'katkı' sunmaya zorlandığını ifade eden Barut, "Parasız, bilimsel ve nitelikli bir eğitim anayasal haktır. Eğitim rant kapısı, öğrenci ve veliler müşteri değildir. Kimse bu anayasal haktan mahrum bırakılamaz" diye konuştu.



ÖNERİLERİNİ PAYLAŞTI



2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı dolayısıyla öğrenci, veli, öğretmen ve okul yöneticilerine üstün başarılar dileyen CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Okullarımızın açılmasına çok az bir süre kalırken binbir zorluklarla geleceğimiz olan çocuklarımızı okula göndermeye hazırlanan ailelerimiz kara kara düşünüyor. Yasal olarak belirlenen servis ücretlerine fiili olarak yapılan zamlar, geçen yıla oranla 2-3 kat artan kırtasiye malzemeleri, yemeğinden kıyafetine, çantasından ayakkabısına kadar her şey velilerimizin cebini yakıyor, canını acıtıyor. Eğitim rant kapısı olarak görülüyor, öğrencilerimiz ve velilerimiz müşteri gibi değerlendiriliyor. İyi bir gelecek için geleceğimiz olan çocuklarımızın iyi bir eğitim sürecinden geçmesi gerekiyor. Herkesin canını acıtan okul masraflarına karşı söylemde değil, eylemde bir çözüm bulunmalıdır. Her okul başlama dönemlerinde karşılaştığımız bu kara tablonun değişmesi için hepimize sorumluluk düşüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nı göreve davet ediyoruz. Gelin geleceğimizin karartılmasına, çocuklarımızın okullardan uzak kalmasına karşı, ailelerimizin üzerindeki yükün alınması, okulların mali sorunlarına çözüm bulunması ve çocuklarımızın parasız, nitelikli ve iyi şartlarda eğitim alması için duyarlı olalım. Yasal düzenlemelerle okul masrafı, servis, yemek, kırtasiye, kitap, defter gibi giderlerin tamamının ücretsiz sağlanması için adım atalım"

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA