Öğretmenlere "zorunlu" imam hatip toplantısı Meclis gündeminde!

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana’da ilkokul 4. Sınıf öğretmenlerine dayatılan “zorunlu” imam hatip tanıtım toplantısını Meclis gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi veren Bulut, iktidarınkendi siyasal görüşlerine uygun, ideolojik bir toplum yaratmak için eğitimi bir araç olarak gördüğünü söyledi.

ÇAĞDAŞ, BİLİMSEL EĞİTİMİN TEMELLERİ OYULDU

17 yılda defalarca değiştirilen eğitim sistemiyle çağdaş, bilimsel eğitimin temellerinin oyulduğunu, eğitimin yapboz tahtasına döndürüldüğünü kaydeden Bulut, eğitimin dinselleştirilmesi amacıyla sayıları artırılan, bütçeden aslan payının ayrıldığı imam hatiplerin, MEB tarafından yayımlanan ‘2018 Yılı İdari Faaliyet Raporu’na göre bu yıl da devamsızlık ve yılsonu başarısızlığında diğer okul türlerine göre başı çektiğini kaydetti.

ZORUNLU İMAM HATİP TOPLANTISI

Devamsızlık, sosyal etkinliklere katılma ve kitap okuma hedefleri tutturulamayan imam hatiplere ilginin giderek azaldığına, çocuklarına güzel bir gelecek isteyen velilerin öğrencilerini imam hatiplere göndermediğini bildiren Bulut, “İmam hatip okulları için beklediği ilgiyi bulamayan MEB, çareyi erken yönlendirmede buldu. MEB taşra teşkilatı birçok ilde imam hatipler için ilkokul öğretmenlerini ikna çabası başlatarak, Adana’da tüm 4. sınıf öğretmenlerini resmi talimatla “zorunlu” imam hatip tanıtım toplantısına çağırdı” dedi.

BAKAN’A ZOR SORULAR

Yüreğir’de bütün ilkokullarda 4. sınıfı okutan öğretmenlere Kaymakamlığın “olur”uile toplantıya katılma talimatı verildiğini kaydeden Bulut, İlçe milli eğitim müdürlüğünün de, toplantıya katılacak öğretmenlerin görevli izinli sayılmasını kararlaştırdığını belirtti.

CHP’li Bulut, Bakan Selçuk’un yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

-Öğretmenlerin “zorunlu” imam hatip toplantısına katılmasının dayanağı nedir?

-Öğretmenler, çocukları imam hatiplere yönlendirmek için nasıl bir yöntem izleyecektir?

İMAM HATİP DAYATMASI NEDEN?

-Zorunlu toplantılar sadece Adana ile mi sınırlıdır? Diğer illere ve ilçelere de böyle bir talimat gönderilmiş midir?

-Adana’daki zorunlu toplantılara katılmayan öğretmen olmuş mudur? Toplantıya katılmayan öğretmenlere herhangi bir idari işlem uygulanmış mıdır?

-Kendi raporunuzda dahi “başarısız” olduğu açık seçik ortada olan imam hatiplerin körpecik beyinlere dayatılmasının gerekçesi nedir?

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