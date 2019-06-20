'Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmeli'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Gurup Sözcüsü Yıldırım Kaya, AKP’nin TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna getirdiği 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifihakkında komisyonda konuştu.

TÜM ÖĞRETMENLER KADROYA ALINMALI

Sözleşmeli öğretmenlerin 4+2 yıl olan çakılı çalışma sürelerinin 3+1’e indirilmemesi hakkında konuşan Kaya, “Biz öğretmenlerimizin sözleşmeli ve ücretli olarak istihdam edilmesine karşı çıkıyoruz. Tüm öğretmenlerin kadrolu çalıştırılmasını savunuyoruz.” ifadelerini kullandı. AKP zorunlu çalışma sürelerinde indirim yaparak geçici bir çözümü getiriyor diyen Kaya, “Aslolan tüm öğretmenlerimizin kadrolu çalıştırılmasıdır.” dedi.

“Madem bir indirim yapılıyor, 3+1 yerine, 2+1 olması daha isabetli olacaktır. Biz CHP iktidarında zorunlu çalışmayı tamamen ortadan kaldıracağız. Tüm öğretmenlerimizi kadrolu çalıştıracağız.” dedi.

OKULA BAŞLAMA YAŞI 72 AY OLMALI

Tüm itirazlarımıza rağmen okula başlama yaşının 72 aydan, 60 aya indirildiğini, ardından 66 ay yapıldığını, ancak başarılı olunamadığı için şimdi de 69 ay yapmak için teklif getirildiğini söyleyen Kaya, “Anneler, babalar ve konunun uzmanları bu düzenlemelere karşı çıktı. Çocuğun gelişim sürecini tamamlamadan okula başlatılmasının sakıncaları ısrarla anlatıldı, ancak o dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ‘Bu işe karşı bir kampanya var. 66 ay ve 4+4+4 e karşı bir kampanya. Bu 66 ay meselesinde gidip rapor alanları ben evlatlarına ihanetle vasıflandırıyorum. Niye, benim evladım gerizekalıdır, diyor. Yani 2 ay mı senin evladını iyi noktaya getirecek.’ diyerek, hem velilere, hem de çocuklarımıza ağır hakaretler edip, uzman görüşlerini yok saydı.” diye konuştu.

Okula başlama yaşının 72 ay olması gerektiğini söyleyen Kaya, “Geldiğimiz noktada, bizim ve uzmanların uyarılarının doğruluğu teyit edilmiş oluyor. Ailelerin de endişe etmekte ne kadar haklı oldukları ortaya çıkıyor.” dedi.

Velilerin isteğiyle çocuğun okula 1 yıl erken ya da geç başlatılmasına karşı çıkan Kaya, “Çocukların gelişimiyle ilgili velilerin isteğiyle, okula 1 yıl erken ya da geç başlatılması esnekliğini doğru bulmuyoruz. Biz velilerin iyi niyetinden şüphe duymuyoruz, ancak çocuğun okula başlama yaşının ertelenmesiyle ilgili uzman kişilerin karar vermesinin zorunluluk olması gerektiğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

ODTÜ İÇİNE NEDEN YURT YAPILIYOR

Öğrenci yurtlarına ilişkin de açıklama yapan Kaya, “Milli Eğitim Bakanlığının denetleme yetkisi devam etmelidir.” dedi.

ODTÜ içinde KYK yurdu yapılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaya “ODTÜ’nün 550 kişilik bir yurda ihtiyacı var. 2.500 kişilik bir yurdun ağaçlar kesilerek ve doğal denge bozularak ODTÜ içine yapılmaması gerek. ODTÜ’lü öğrenciler, ihtiyaçlarının çok üzerinde 2.500 kişilikkapasiteye sahip bir KYK yurdunun ODTÜ’nin içine yapılmasına karşı çıkıyor.ODTÜ Rektörlüğü kendi yurdunu kendisi yapabilir. Yapamıyorsa, ODTÜ mezunları da ihtiyaç duyulan yurdu uygun bir yerde yapabiliriz diyor. Belediyelerde ODTÜ’lülere yurt yapmak için istekli. Kimsenin ODTÜ arazisine el koyarak KYK yurdu yapmaya hakkı yok. Yurt yapmak için yer çok, yeter ki yurt yapın. Neden ODTÜ’nin içine böyle bir yurt yapmak isteniyorlar” diye konuştu.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ SUİSTİMAL EDİLMEMELİ

Mesleki Eğitim Merkezi açılabilmesine ilişkin de konuşan Kaya, “Denetim hususunda sıkıntıların yaşanabileceğini, çocuk işçiliği suiistimallerin ve emek sömürüsünün önü açılacağını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı. Kaya, “Devletin temel görevlerinden birisi olan eğitim-öğretim hizmeti görevini MEB’in kontrol ve denetim yetkisinden alıp özel sektöre devretmek hem Anayasa’nın 42. Maddesine hem de Milli Eğitim Temel Kanununa aykırıdır. “dedi.

ÖĞRETMENLERE 3600 EK GÖSTERGE VERİLMELİ

Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi için önerge veren Kaya, “Bütün partiler seçim dönemlerinde öğretmenlerimize 3600 ek gösterge sözü verdi. Biz de öğretmenlerimize 3600 ek gösterge sözü verdik. Bu konuyla ilgili kanun teklifimizi de Meclise sunduk. Ancak teklifimiz bir türlü komisyonlara gelmedi.Öğretmenlerimize 3600 ek gösterge verilmesi için Komisyonumuza bir önerge veriyoruz. Tüm partilerden de seçim dönemlerinde verdikleri sözlerini tutarak bu önergeye destek vermelerini istiyoruz.” dedi

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