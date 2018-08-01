Öğretmen Vekil'den LGS Yorumu!..

Yıldırım Kaya , “Bir gecede apar topar kaldırılan TEOG’un yerine getirilen LGS ile öğrencilerin özgür iradeleriyle okul türü ve yerini tercih etme hakları ellerinden alınmıştır. Eğitim hakkı bir insan hakkıdır. Her öğrencinin, Türkiye’nin istediği yerinde, istediği okul türünü tercih etme hakkı olmalıdır. Bu hakka kısıtlama getirilerek, çocuklarımız siyasi iktidarın yönlendirdiği okullara mecbur bırakılmıştır.” dedi.

“Hiçbir okula yerleştirilmeyenler arasında çok başarılı 90-95-98 ortalamaya sahip öğrenciler de var. Şimdi bu öğrenciler de istemedikleri halde imam hatip ve meslek liselerinin boş kontenjanlarına yerleştirilecekler.” diyen Kaya, “Peki, tercih yaparak bir okula yerleşen öğrenciler mutlu mu oldu? Kesinlikle hayır… Çünkü onlara da istemedikleri okul türlerini tercih etmeleri dayatıldı. Aynı okul türünden en fazla üç tercih yapma sınırı, öğrencileri istemedikleri okul türlerini tercihe zorladı. Özellikle de 4. ve 5. tercihine yerleşen 92.010 öğrenci istemedikleri okullarda okumaya mahkum edildi.” İfadelerini kullandı.

İşte Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın o açıklaması:

LGS Sonuçları Herkesi Mutsuz Etti

30 Temmuz 2018 tarihinde açıklanan LGS sonuçları kimseyi memnun etmedi. Öğrencilerin ve ailelerin gelecek kaygısı daha da arttı. Ne çocuklarımız ne de aileleri bu kadar örselenmeyi hak etmiyor…

Bir gecede apar topar kaldırılan TEOG’un yerine getirilen LGS ile öğrencilerin özgür iradeleriyle okul türü ve yerini tercih etme hakları ellerinden alınmıştır. Eğitim hakkı bir insan hakkıdır. Her öğrencinin, Türkiye’nin istediği yerinde, istediği okul türünü tercih etme hakkı olmalıdır. Bu hakka kısıtlama getirilerek, çocuklarımız siyasi iktidarın yönlendirdiği okullara mecbur bırakılmıştır.

MEB’nın açıkladığı verilere göre, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 8. Sınıfta okuyan öğrenci sayısı 1.180.000 bindir.

LGS puanıyla beş tercihten birine yerleşen öğrenci sayıları şöyledir:

Birinci tercihine yerleşen öğrenci sayısı 33.694

İkinci tercihine yerleşen öğrenci sayısı 35.148

Üçüncü tercihine yerleşen öğrenci sayısı 27.914

Dördüncü tercihine yerleşen öğrenci sayısı 18.812

Beşinci tercihine yerleşen öğrenci sayısı 11.717

Toplamda 127.283 öğrenci tercih yaparak bir okula yerleşmiştir.

Peki, tercih yaparak bir okula yerleşen öğrenciler mutlu mu oldu? Kesinlikle hayır… Çünkü onlara da istemedikleri okul türlerini tercih etmeleri dayatıldı. Aynı okul türünden en fazla üç tercih yapma sınırı, öğrencileri istemedikleri okul türlerini tercihe zorladı. Özellikle de 4. ve 5. tercihine yerleşen 92.010 öğrenci istemedikleri okullarda okumaya mahkum edildi.

Yerel yerleştirme sonuçlarına göre;

Anadolu Lisesi 434.886 kontenjanın, 413 816’sı doldu, 21.070 kontenjan boş kaldı.

Anadolu İmam Hatip Lisesi 224.950 kontenjanın, 117.662’si doldu, 107.288 kontenjan boş kaldı

Anadolu Meslek Lisesi 481.882 kontenjanın, 267.448’i doldu, 214.034 kontenjan boş kaldı.

Yerel yerleştirmede 1.141.318 kontenjanın 798.926’sı doldu, 342.392 kontenjanı ise boş kaldı.

Yerel yerleştirme sonuçlarına göre okulların doluluk oranları ise;

Anadolu liselerinin doluluk oranı % 95,1;

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin doluluk oranı % 55,5,

Anadolu imam hatip liselerinin doluluk oranı % 52,3

Bu rakamlara göre imam hatip ve meslek liselerinin kontenjanlarının yarısı boş kalmıştır.

Yerel Yerleştirmede 91.687 öğrenci ise hiçbir okula yerleştirilmeyerek boşta kalmıştır.

Hiçbir okula yerleştirilmeyenler arasında çok başarılı 90-95-98 ortalamaya sahip öğrenciler de var. Şimdi bu öğrenciler de istemedikleri halde imam hatip ve meslek liselerinin boş kontenjanlarına yerleştirilecekler.

Yerleştirmeye başvurmayarak direk özel okulları tercih eden öğrenci sayısı 162.109 olmuştur. Bu durum aynı zamanda parasız eğitime vurulan bir darbedir. Eğitimde gizli özelleştirmenin göstergesidir.

Parası olan ya da tüm imkanlarını zorlayarak çocuğunu istemediği okul türüne mahkum etmek istemeyen aileler, özel okullarının kapısını çalmıştır.

Ekonomik gücü olmayan ailelerin çocukları ise imam hatip liselerine, meslek liselerine ve açık liselere mecbur bırakılmıştır.

Biz hiçbir lise türüne karşı değiliz. Her lise türünün Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda açılmasından yanayız. Öğrenciler tarafından tercih edilmeyen, tercihe zorlanan lise türlerinin boş kalan kontenjanları kaynak israfıdır.

Sayın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sesleniyorum;

Sayın Bakan; göreve gelmenizle birlikte, toplumun her kesime sorunları çözeceğinize dair umut verdiniz. Öğretmen, öğrenci ve velilerimiz, sizin sorumluluk almanızı elinizi taşın altına koymanızı bekliyor.

Çocuklarımızı istemedikleri okullarda okumaya mahkum etmeyin. Okul türü sınırlamasını kaldırın, talep edilen liselerin kontenjanlarını arttırın, istemediği okul türüne yerleşen öğrencilere yeniden tercih yapma hakkı verin. Bırakın çocuklarımız hayalini kurdukları, gitmek istedikleri, yetenekli oldukları lise türlerini tercih etsin.

Siyasi iktidarın hayallerine göre çocuklarımıza dayatılan eğitimin sonu hüsrandır. Bugün çocukların geleceğini, umudunu, hayallerini çalarsanız, yarın hepimiz kaybederiz, Türkiye kaybeder.