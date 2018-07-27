Öğretmen Vekil'den Bakan'a Sözleşmeli Öğretmen Maaşları İle İlgili Açık Mektup!..

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Öğretmen Milletvekillerinden Yıldırım Kaya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a açık bir mektup yazarak, 'Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları çok düşük' dedi. Milli Eğitim Bakanı'na samimiyet çağrısı yapan Vekil'in mektubu birçok kişi tarafından sorunların dile getirilmesi bakımından oldukça önemli. İşte o mektup;

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’a Açık Mektup

Öncelikle yeni görevinizde başarılar dilerim. Milli Eğitim Bakanı olmanız, eğitimle ilgilenen her kesimi umutlandırdı. Tebeşir tozu yutmuş bir öğretmenin, Milli Eğitim Bakanı olması, beklentileri attırdı. Ben de bir öğretmen olarak, umutları gerçeğe dönüştürmenizi, Türkiye’nin geleceği için elinizi taşın altına koymanızı bekliyorum. Zor da olsa, söylediklerinizi yapacak kararlılığı göstermenizi istiyorum.

Göreve gelir gelmez öğretmenlere açık mektup yazmanız, “verdiğiniz emeğin, çektiğiniz sıkıntıların farkındayız” demeniz, sorunlarını yakından takip edip, çözüme kavuşturacağınızı söylemeniz, beni bu mektubu yazmaya teşvik etti.

Sayın Bakan, bu mektubu size bir öğretmen olarak yazıyorum.

Öğretmenlerimizin sorunlarını çok iyi bildiğinizin farkındayım.

Öğretmenlerimiz ağır ekonomik koşullarda yaşıyor.

Bu yükü hafifletin!

Sayın Bakan, duygu ve düşüncelerinizde samimi olduğunuza inanmak istiyoruz…

Sözleşmeli öğretmenlerimizin maaşları çok düşük. Yeni atanan sözleşmeli öğretmenlerimizin görev yerlerine taşınması, kirası, eşyası için destek elinizi uzatın.

Kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen ayrımına son verin.

Eş ve çocuklarından ayrı kalan öğretmenleri birleştirin.

Öğretmenlerin insanca yaşayabilecekleri, ek iş yapmak zorunda kalmayacakları bir maaş almalarını sağlayın.

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nde bir maaş eğitim öğretim ödeneği verin.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tatil ilan edip, bir maaş ikramiye verin.

KPSS’de başarılı olup mülakatta elenen öğretmenlerin atamalarını yapın.

Ataması yapılmayan öğretmenlerin, 180 binini bir yıl içinde öğrencileriyle buluşturun.

Sayın Bakan; ben de öğretmen kökenli bir milletvekili olarak, ilk kanun teklifimi, öğretmenlerimize 3600 ek gösterge verilmesi için yaptım. Samimiyetinizi gösterin, 3600 ek göstergenin öğretmenlerimize verilmesi için destek olun.

Sorunlarımızın çözüleceğine ilişkin mektubunuzu bekler, saygılar sunarım.

Kestane kebap acele cevap…

Yıldırım Kaya

CHP Parti Meclisi Üyesi

Ankara Milletvekili

TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi

27 Temmuz 2018