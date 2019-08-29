"Öğrencilerin Yurt ve Burs Sorunu Çözülmeli!"

Kaplan, Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarının yetersiz olduğunu ifade ederken, öğrencilerin çoğunun mecburi olarak ev, dernek/vakıf ya da özel yurtlara yönlendirildiğine dikkat çekti. Öte yandan, ekonomik krizin artmasıyla birlikte yaşam koşullarının zorlaştığına dikkat çeken Kaplan, bursların yetersiz olduğunu söyledi.

Üniversitelere giriş sınavının sonuçlanmasıyla, yurt ve burs bulmakta zorluk yaşayan öğrencilerin sıkıntılarını dile getiren Kaplan “Hükümetin bu konuda ciddi bir proje üretmesi ve öğrencilerin sorunlarının çözüme kavuşturulması gerekiyor” dedi.

Kaplan, “Seçim bölgem Gaziantep’te yaşayan vatandaşlarımızdan birçok telefon ve mesaj alıyorum. Gerek Gaziantep’e üniversiteyi kazanıp gelen, gerek Gaziantep’ten üniversite kazanıp gidecek öğrencilerimiz ve aileleri çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Özellikle KYK yurtlarının kapasitesinin az olması, açıkta kalan öğrencilerin çok olması hem aileleri hem de öğrencileri zora sokuyor. KYK’dan yurt çıkmayan öğrencilerin birçoğu ev açmak, dernek/vakıf yurtlarına başvurmak ya da özel yurtlara gitmek zorunda kalıyor. Evlerinden ilk kez ayrılıp, başka şehirlerde okumaya giden, kendi ayakları üzerinde durmanın ilk adımını atacak gençlerimiz daha ilk günden barınma ve burs sorunlarıyla karşılaşıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın verilerine göre, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde Bakanlığa yurt başvurusunda bulunan 427 bin 152 öğrencinin 381 bin 843'ünün yurtlara yerleştiği, 45 bin 300'ü açıkta kaldığı açıklandı. KYK yurdu çıkmayan öğrencilerimizin çoğu dernek/vakıf ya da özel yurtlara girmek zorunda kalıyor. Asgari ücretin 2200 TL, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 59 TL, yoksulluk sınırının 6 bin 705.94 TL olduğu bir ülkede vatandaş evini mi geçindirmeye çalışacak üniversiteye kazanan çocuğunu mu okutmaya çabalayacak? AKP Hükümeti yıllardır öğrencilerin barınma sorununu çözüme kavuşturamıyor. Kapasiteli ve sağlıklı yurtlarda kalmak tüm öğrencilerimizin hakkı. Büyük zorluklarla üniversite sınavını kazanan gençlerimizin barınma ve yurt sorununun acilen çözülmesi gerekiyor” dedi.

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