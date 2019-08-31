Öğrencileri Kredi Borcu Kabusundan Kurtaracak Teklif! KYK Borcu için sevindiren Gelişme!

Ödeyemedikleri KYK öğrenim kredisi nedeniyle devlete borçlanan üniversite mezunu sayısı 5 milyona ulaşırken, CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, öğrencilerin kredi borcu kabusuna son vermek için kanun teklifi hazırladı.



ÖĞRENCİLERDEN GERİ ALINMAYACAK

Tanal’ın TBMM Başkanlığı’na sunduğu 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinde, öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmak için devlet tarafından sağlanan kredi ve bursların öğrencilerden geri alınması uygulamasına son verilmesi amaçlanıyor.



GELECEĞE GÜVENLE BAKAMIYORLAR

Teklifin gerekçesinde, üniversite döneminde öğrencilerin ekonomik yükünü azaltmak ve zorlu eğitim hayatlarında bir de geçim sorunlarıyla uğraşmamalarını temin etmenin devletin görevi olduğu belirtilerek, “Ancak sadece üniversite yıllarında öğrencilere ekonomik avantajlar sağlayıp sonrasında bunları faizi ile tahsil etmek sosyal devlet anlayışımızı yaralar niteliktedir. Zira daha sonra faizi ile ödeyeceğini bildiği bir parayı mecburen almak durumunda kalan öğrenciler, tam anlamıyla rahat edememekte, geleceğe güvenle bakamamakta ve nihayetinde bu kredilerin ödenmesi sırasında büyük sıkıntılarla karşılaşmaktadır” denildi.





Bu nedenlerle söz konusu kanun teklifiyle öğrencilerin, sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak almış oldukları yardımları geri ödeme zorluğundan kurtarılarak, derslerine ve kariyerlerine daha rahat odaklanmaları, geleceklerine güvenle bakmalarının sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

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