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“ÖĞRENCİ YURTLARI ÜCRETSİZ OLSUN” TEKLİFİ

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının öğrenciler için büyük sıkıntılara yol açtığını iktidarın bu sorunu çözmek için daha fazla kaynak aktarması gerektiğini söyledi. Akın, “Üniversitelerde okumaya çalışan 7 milyondan fazla öğrencimizin sadece yüzde 10’u devlet yurtlarından yararlanabiliyor. Geriye kalan 6 milyonu aşkın öğrencimiz barınma giderlerini ya kendi karşılıyor ya da akademik eğitimi bırakmak zorunda kalıyor” dedi.

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“ÖĞRENCİ YURTLARI ÜCRETSİZ OLSUN” TEKLİFİ

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının öğrenciler için büyük sıkıntılara yol açtığını iktidarın bu sorunu çözmek için daha fazla kaynak aktarması gerektiğini söyledi. Akın, “Üniversitelerde okumaya çalışan 7 milyondan fazla öğrencimizin sadece yüzde 10’u devlet yurtlarından yararlanabiliyor. Geriye kalan 6 milyonu aşkın öğrencimiz barınma giderlerini ya kendi karşılıyor ya da akademik eğitimi bırakmak zorunda kalıyor” dedi.

25 Eylül 2018 Salı 09:38
“ÖĞRENCİ YURTLARI ÜCRETSİZ OLSUN” TEKLİFİ

Ekonomik krizin AKP iktidarının alamadığı önlemler ve israfa devam etmesi yüzünden çığ gibi büyüdüğünü söyleyen CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, israfa değil eğitim öğretime kaynak aktarılması gerektiğini söyledi. Akın, muhalefet olarak AKP iktidarına tüm uyarılarını yaptıklarını vurgulayarak, ekonomik krizden en çok etkilenen ihtiyaç kesimleri için de yasal düzenlemeler hazırlayarak Meclis’e sunduklarını belirtti.

“Üniversite öğrencilerinin barınma sorununa çözüm, yurt sayısını hızla artırmaktır” diyen Ahmet Akın, şunları ifade etti:

 “Bununla birlikte öğrencileri ve ailelerini yüksek eğitim maliyetlerinden bir nebze olsun kurtarmak için de yurt ücretlerini ve yurtlardaki yemek ücretlerini kaldırmak gerekmektedir. devlet yurtlarında barınma son derece yetersizdir. Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarının kapasitesi öğrenci sayısının ancak % 10’luk bir bölümüne hizmet verebilmektedir. Geriye kalan 6 milyonu aşkın üniversite öğrencisi akademik eğitimini alırken ev kiralamak, özel yurtlarda barınmak ya da en üzücüsü barınamadıkları için kazandıkları okulları bırakmak zorunda kalmaktadır.”

CHP’li Ahmet Akın, devlet üniversitelerinde okuyan ve devlet yurdunda kalan öğrencilerden yurt ücreti alınmaması için kanun teklifi verdi. Kredi Yurtlar Kurumu’nun yurtlarında barınmaya hak kazanan öğrencilerden yurt ücreti alınmamasını düzenleyen kanun teklifi, kendi istediği halde devlet yurdundan yararlanamayan, özel yurtlarda barınmak ya da ev kiralamak zorunda kalan öğrencilere asgari ücretin 4’te biri oranında yardım yapılmasını öngörüyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
öğrenci yurtları ücretsiz olsun teklifi
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Tarafsiz 57 dakika önce

Saçmalamayın arkadaş ya

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Halk 29 dakika önce

Öğrenciler için cok guzel bir teklif

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