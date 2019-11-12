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Öğrenci Affı Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer herkesin dört gözle beklediği öğrenci affını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda gündeme getirdi.

Öğrenci Affı Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer herkesin dört gözle beklediği öğrenci affını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda gündeme getirdi.

12 Kasım 2019 Salı 20:47
Öğrenci Affı Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer herkesin dört gözle beklediği öğrenci affını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda gündeme getirdi.

Ömer Fethi Gürer'in konuşması şöyle;

Ailevi, maddi, manevi nedenlerle ya da başka illerde çalışmak zorunda olmaları ve benzeri sebeplerle veya sağlık sorunlarından ötürü ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimini tamamlayamamış, azami süre engeline takılmış, eğitimi yarıda kalmış veya farklı nedenlerden dolayı üniversiteye kayıtlı olsalar da eğitime başlayamamış öğrenciler af beklemektedir. Okuldan uzaklaştırılan gençler planladıkları geleceğe ve hayal ettikleri mesleğe ulaşmak için tekrar eğitim hakkı yolu açılsın istemektedir. Binlerce öğrencinin bu af beklentisi konusunda Bakanlığın bir açıklama yapması isteniyor çünkü süre ilerliyor, okullar başladı. Öğrenci affı konusunda iktidar ne düşünüyor, açıklamalıdır.

Anahtar Kelimeler:
öğrenci affı meclis gündeminde
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