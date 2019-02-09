O Üniversitenin Adı Türkeş Oluyor!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin 50. kuruluş yılı nedeniyle Adana'da vatandaşlara hitap etti.

Bahçeli Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin isminin Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirilmesi konusunda önemli düşünceleri olduğunu ifade ederek şu açıklamayı yaptı;

"Partimizin 50. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu günde, böylesi heyecan verici bir düşünce, MHP mensuplarını ve dava arkadaşlarımızı ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir düşünce ve tasarrufu 50. kuruluş yıl dönümümüz için müstesna ve muazzez bir armağan olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı şahsımı telefonla arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismini Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirmeyi düşündüklerini ifade etmiştir." ifadelerini kullandı.

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