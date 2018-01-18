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O İsimden Flaş Açıklama: Erdoğan Beni AK Parti'ye Davet Etti

Habertürk Tv kanalında Kübra Par'ın konuğu olan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, gündeme ilişkin flaş açıklamalarda bulunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini AK Parti'ye davet ettiğini de söyledi.

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O İsimden Flaş Açıklama: Erdoğan Beni AK Parti'ye Davet Etti

Habertürk Tv kanalında Kübra Par'ın konuğu olan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, gündeme ilişkin flaş açıklamalarda bulunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini AK Parti'ye davet ettiğini de söyledi.

18 Ocak 2018 Perşembe 20:24
O İsimden Flaş Açıklama: Erdoğan Beni AK Parti'ye Davet Etti

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, flaş bir son dakika açıklamasında bulundu.

Habertürk TV'de Kübra Par'ın konuğu olan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, gündeme ilişkin konuları değerlendirirken Par'ın sorularına da yanıt verdi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine AK Parti'ye katılması için teklifte bulunduğunu açıkladı.

Mustafa Destici programda yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

(Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş, Yalçın Topçu'nun siyasi parti genel başkanlığından Bakan koltuğuna oturması) "Siyasi kariyetiniz için bir beklentiniz var mı?" sorusuna yanıt veren Destici "Öncelikli olarak devletimizin varlığını, milletimizin bütünlüğünü esas alıyoruz. Burada da biz hiçbir beklenti, pazarlık işine girmeden, kimseyle görüşme yapmadan 'evet' dedik. Numan Bey'in ve Süleyman Bey'in tercihlerine saygılıyım. Ama o süreçlerde Sayın Cumhurbaşkanımız bana da teklifte bulundu. Parti olaraka ya da şahıs olarak katılmamız yönünde. Bizim BBP olarak bir emaneti yüklendiğimi, bir davamız olduğunu buna inanmış milyonlarca taban olduğunu ve biz Büyük Birlik Partisi olarak yolumuza devam etmek istediğimizi kendilerine ifade ettim." diye konuştu.

Teklif Ne Zaman Geldi?

Mustafa Destici, AK Parti'den teklifin ne zaman yapıldığına ilişkin sorulan soruya ise "Süleyman Bey ve Numan Bey'e yapıldığı dönemlerde aynı teklif bana da yapılmıştı." cevabını verdi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara

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Mustafa DesticiAk PartiMustafa Destici Ak PartiCumhurbaşkanı Erdoğan
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