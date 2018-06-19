O İlde 250 İsim İYİ Parti'den İstifa Etti

Son dakika haberi Manisa'dan geldi. Edinilen bilgilere göre Manisa'nın Salihli ilçesinde İYİ Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı İlyas Çınar ve beraberindeki 250 kişi partiden istifa ettiğini açıkladı.

Salihli Kent Meydanı'nda bir araya gelen ve bir basın açıklamasında bulunan Çınar ile partililer, aldıkları istifa kararına ilişkin basın açıklamasını yaptı.

Milliyetçilik ve vatanseverlikten uzak bir yönetim nedeniyle partiden istifa ettiklerini beliren İlçe Gençlik Kolları Başkanı Çınar, Salihli ilçe başkanlığının gençleri dışladığını, il yönetiminin sorunları görmezden geldiğini savundu.

Çınar, istifa kararı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Grubumuz içinde bulunan arkadaşlarımızın bazı milletvekili adaylarını seçim çalışmasına davet etmelerine rağmen 'ilçe başkanına ayıp olur' gibi söylemlerde bulunmaları bu adayların halkın değil kişinin vekili olacağı kanaatine varmamıza neden oldu. Bu kadar aşağılamadan sonra böyle bir yapının ve oluşumun içerisinde bulunamayacağız. Partinin yönetimindeki şahıslarla bir başarı elde edilemeyeceği, bunun milliyetçilikten ve vatanseverlikten uzak bir yapı olduğu tarafımızdan anlaşılmıştır. Bu sebeplerden dolayı 250 kişi ile İyi Parti Gençlik Kollarındaki görevlerimizden ve parti üyeliklerimizden istifa ediyoruz"

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