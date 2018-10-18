Numan Kurtulmuş'tan Cumhur İttifakı açıklaması

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, ittifak görüşmeleri için "Görüşmeler, müzakereler neticesinde belli bir noktaya gelineceğini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantılarında yaptıkları konuşmaların ardından bir araya gelerek ikili görüşme yapan Erdoğan ve Bahçeli'nin de gündem konusu 2019 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde ittifak konusuydu.

MHP İTTİFAK İÇİN İLK ADIMI ATTI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday çıkarmayacaklarını ve Ak Parti'nin adayını destekleyeceklerini açıklaması ittifak için ilk adım olarak değerlendirilmiş, Erdoğan'da Bahçeli'nin bu açıklamasını memnuniyet verici bir adım olarak nitelendirmişti.

Önümüzdeki günlerde iki parti liderinin görevlendireceği parti kurmaylarının son kez bir araya gelerek ittifak için gerekli zemin koşullarını masaya yatırarak, ittifak için anlaşma yapması bekleniyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA