Numan Kurtulmuş: Türkiye bir Daha IMF'nin kapısına gitmeyecek

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Bir daha Türkiye, IMF'nin kapısına gitmeyecek, IMF'ye muhtaç olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

''Türkiye IMF'ye Muhtaç Olmayacaktır''

Eskişehir'de düzenlenen 'AK Parti İl Teşkilatı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin, bir daha (uluslararası para fonu) IMF'nin kapısına gitmeyeceğini belirterek, "8- 9 ay önce bir demecimde söyledim. Birileri Türkiye'nin yakın zamanda IMF'nin kapısına tekrar gitmesini isteyecekler. Çünkü laflar var, okuyoruz, takip ediyoruz. Yurt dışında yavaş yavaş yazılmaya başladı. İçeride de kafası dışardakiler gibi çalışanlar söylemeye, mırıldanmaya başladı. 'Türkiye IMF'ye muhtaç hale gelebilir'. Hiç heveslenmesinler. Çok açık söylüyoruz; bir daha Türkiye, IMF'nin kapısına gitmeyecek, IMF'ye muhtaç olmayacaktır. Çünkü iyi hatırlıyoruz; IMF'nin Türkiye masası şefinin karşısında herkes böyle düğmesini ilikliyordu. Koca koca bakanlar, hatta başbakandı biri. Dolayısıyla Türkiye bu devirleri geride bıraktı" şeklinde konuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA