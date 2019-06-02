Numan Kurtulmuş: Seçmen birilerine kızdı, şunlara bir ders verelim dedi; biz hatalarımızı düzeltmeyi biliriz

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde AKP'nin beklediği sonucu almadığını söyledi. "2002'den bu yana hayatında bir defa AK Parti'ye oy vermiş insanlarımızın oranı yüzde 65'tir. Herhangi bir kızgınlık, dargınlık nedeniyle bu seçimde sandığa gitmedi ya da boş oy verdi" diyen Kurtulmuş, seçmenin birilerine kızdığını ve ders vermek amacıyla böyle bir karar aldığını ifade etti. Kurtulmuş sözlerinin devamında, "Biz gerektiğinde hatalarımızı, eksiklerimizi düzeltmeyi bilir, siyaseten tövbe etmeyi de başarırız" diye konuştu.

Kurtulmuş, Cihannüma Gönül Dostları ve Mektebi Hukuk üyelerinin organize ettiği Üsküdar'daki sahur programına katıldı.

Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"İstanbul'da bu seçimde 1 milyon 700 bin insan oy kullanmaya gitmedi. 320 bin de geçersiz oy var. Bunların içinde yaklaşık yarısı boş oy. Bu kardeşlerimizin önemli bir kısmının daha önceki seçimlerde AK Parti'ye oy vermiş olduğunu biliyoruz. Şimdi size bir kamuoyu araştırmasının ilan edilmemiş sonuçlarını açıklıyorum. 2002'den bu yana hayatında bir defa AK Parti'ye oy vermiş insanlarımızın oranı yüzde 65'tir. Herhangi bir kızgınlık, dargınlık nedeniyle bu seçimde sandığa gitmedi ya da boş oy verdi. Birilerine kızdı ve bu kararı aldı. Şunlara bir ders verelim dedi, şunları bir uyaralım dedi. Biz tecrübeli bir siyasi parti olarak bu duygularınızı anlıyoruz. Neyin nerede yanlış olduğunu, sandıklardan neden beklediğimiz oyları alamadığımızı çok güzel tahlil ediyoruz. Geçenlerde bir laf söyledim ama onu tersinden yakaladılar. Biz gerektiğinde hatalarımızı, eksiklerimizi düzeltmeyi bilir, siyaseten tövbe etmeyi de başarırız."

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