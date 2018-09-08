Nevşin Mengü: Türkiye İran oldu

Daha önce mesleği nedeniyle İran'da yaşan gazeteci Nevşin Mengü, Türkiye'nin de İran olduğunu öne sürerek tartışmaları ateşledi.

Türkiye ile ara ara gündeme gelen “İran olur muyuz, İran olduk mu?” konusu hakkında gazeteci Önder Abay Taz gazetesine bir yazı yazdı.

Abay, yazısında daha önce İran’da yaşamış ve gazetecilik yapmış Nevşin Mengü’nün ifadelerine de yer verdi.

1979'daki İslam Devrimi’nden sonra Türkiye’de de sıkça "İran’a dönüşür müyüz?" diye sorulduğunu ifade eden Nevşin Mengü, geldiğimiz noktada, bu sorunun geçerliliğini yitirdiğini, zira pek çok açıdan "Türkiye’nin bir nevi İran olduğunu" söylüyor:

"İran rejimi de içi boş 'Dünyada en büyük biziz, Batı bize diz çöktü' naralarını, yıllardır kendine ölümüne bağlı kitlelerin kafalarına kazıyor."

Gazeteci Nevşin Mengü, bu durumdan en çok gençlerin etkilendiğine dikkat çekerek şunları söylüyor;

"Rehberlerin ya da 'reislerin' iki dudağı arasından çıkan emirlerle yönetilen ülkeler, gençlerini yetiştiremiyor. En parlak gençler, normal bir gelecek için anavatanlarından ayrılma yolları arıyor."

Kaynaklar; En Son Haber

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